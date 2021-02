2020 a été l’année où Sony a vendu moins de mobiles, seulement 3 millions

Sony vend moins de mobiles en 2020 mais parvient à empêcher ses revenus de baisser grâce à la baisse des coûts et des bénéfices dans d’autres divisions.

Le fabricant japonais Sony continue de perdre de la vitesse sur le marché de la téléphonie mobile, et un fait qui le prouve l’année dernière a été l’année où elle a vendu le moins de téléphones portables, moins de trois millions d’unités.

Sony continue de perdre de son importance sur le marché des smartphones année après année

Comme on peut le lire sur le blog Xperia, Sony a publié les résultats de sa division mobile au cours du dernier trimestre 2020 et les résultats annuels montrent un total de 2,8 millions d’unités vendues.

Si l’on se concentre sur le dernier trimestre de l’année dernière, ils n’ont été vendus que 1 million d’unités du Sony Xperia dans le monde, ce qui était déjà vu venir puisqu’au premier trimestre 2020, il n’a vendu que 400000 terminaux.

Les terminaux qui soutiennent les chiffres de sa division mobile sont ses produits phares, le Xperia 1 II et le Xperia 5 II, qui sont les terminaux les plus chers de son catalogue. Cela signifie que Sony vend moins de terminaux mais ceux qui se vendent le plus sont ceux dont le prix est plus élevé et de cette manière, il parvient à minimiser les pertes.

Malgré le fait que 2020 a été l’année au cours de laquelle le constructeur japonais a vendu moins de téléphones portables, et selon le média consulté, il a réalisé que les revenus du dernier trimestre de l’année sont restés au même niveau que l’année précédente ils n’ont déjà diminué que de 2%.

Ces chiffres s’expliquent parce que Sony est parti réduire vos coûts d’exploitation au cours de la dernière année et pour les avantages obtenus dans d’autres divisions telles que ses consoles, où les chiffres s’additionnent, car elle a réalisé vendre 4,5 millions de Playstation 5 en 2020.

Sony continuera à miser sur la photographie comme caractéristique distinctive de sa division mobile: il veut la qualité d’un reflex numérique

Le constructeur japonais va rester fidèle à son style en mettant sur le marché terminaux avec de très bons appareils photo à des prix élevés et bien que le volume des ventes ne soit pas trop élevé La division mobile de Sony vivra parce qu’ils continuent à maintenir leurs prestations année après année.

