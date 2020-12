200000 ados homosexuels suspendus sur du vernis à ongles

Trevor Wilkinson, 17 ans, un senior à Clyde High School à Clyde, Texas (Twitter / GMA)

Près de 200 000 personnes ont signé une pétition en faveur de l’adolescent gay Trevor Wilkinson, qui a été suspendu par son école du Texas pour avoir porté du vernis à ongles.

Trevor Wilkinson, 17 ans, un aîné du lycée Clyde à Clyde, au Texas, a déclenché une dispute après son retour de la pause de Thanksgiving avec ses ongles peints.

Même si les filles de l’école sont autorisées à se faire peindre les ongles, Wilkinson a appris que c’était une violation du code vestimentaire pour les garçons de le faire, et l’adolescent s’est vu infliger une suspension indéfinie à l’école lorsqu’il a refusé de reculer.

Une pétition Change.org en faveur de Wilkinson a maintenant attiré près de 200000 signatures, tandis que l’adolescent était même invité à apparaître sur Bonjour Amérique pour résoudre le problème.

Après que l’histoire ait attiré l’attention du pays et un raz-de-marée de solidarité, l’école semble maintenant chercher à faire amende honorable.

Trevor Wilkinson a demandé un compromis en enlevant son vernis à ongles.

Le district scolaire indépendant de Clyde a convoqué une «réunion spéciale» prévue jeudi 10 décembre pour discuter d’un éventuel changement du code vestimentaire, selon les médias locaux.

Selon le point de vente local KTAB, Trevor Wilkinson a déclaré qu’il avait eu des discussions avec le surintendant et le directeur où ils l’ont pressé de convenir d’un «compromis» où il retirerait le vernis à ongles afin de retourner à ses cours.

Il a déclaré: «Mon surintendant et mon directeur ont essayé de trouver respectueusement un terrain d’entente sur lequel nous pourrions nous réunir pour en quelque sorte mettre cela de côté, mais malheureusement, je n’ai pas pu faire ce terrain d’entente, je n’ai pas pu les rencontrer là-bas.

«Le terrain d’entente qu’ils voulaient était: j’enlève mes ongles et en retour, ils me laisseront parler lors du conseil d’administration. Mais je n’ai pas pu le faire parce que j’ai déjà assisté à une réunion du conseil d’administration et que j’ai parlé de beaucoup de ces choses et que rien ne s’est passé, alors j’ai décidé de ne pas prendre le terrain d’entente et de défendre ma position sur ce point.

Malgré son manque d’accord, l’adolescent a déclaré que l’école avait maintenant levé sa suspension – bien qu’il continuera à faire pression pour que la politique change officiellement.

L’adolescent promet de s’assurer que l’école met fin à la politique de «double standard»

Trevor Wilkinson a ajouté: «Il ne s’agit pas seulement du code vestimentaire. C’est plus que ça. Il s’agit de discrimination, de sexisme, d’homophobie et de racisme et comment ce n’est pas OK.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a ajouté: «Merci à tous pour votre soutien. Je ne peux pas l’exprimer assez et je n’aurais pas pu aller aussi loin sans vous les gars! Je sais que beaucoup d’entre vous ont appelé et envoyé un courriel à ma commission scolaire – inondant leurs messages vocaux et leurs boîtes de réception.

«Merci d’être à mes côtés pour créer le changement afin que les élèves comme moi puissent s’exprimer de manière authentique à l’école et se concentrer plutôt sur nos études.

«En plus de mettre fin aux normes de genre que la société nous opprimait. S’il vous plaît, continuez à appeler et à envoyer des courriels, mais pour ceux d’entre vous qui veulent défier les stéréotypes de genre dangereux, vous pouvez vous joindre à moi pour peindre vos ongles et les balancer partout au Texas et dans le pays. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et nos voix ne passeront pas inaperçues. »

Le conseil scolaire a déclaré précédemment: «Les questions ou préoccupations concernant le code vestimentaire sont examinées individuellement, et le district ne peut partager aucune information concernant un élève en particulier.

«Le district apprécie les commentaires et les contributions sur cette question reçus des membres de la communauté, et en tiendra compte lors de son examen annuel plus tard cette année scolaire.