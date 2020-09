200 campeurs sauvés par l’armée: la Californie combat l’enfer des flammes

Une vague de chaleur dans l’État américain de Californie aggrave les incendies de forêt qui font rage. Les résidents et les vacanciers sont donc souvent surpris par l’avancée rapide des flammes. L’armée doit sauver plus de 200 campeurs du piège à incendie avec des hélicoptères.

Les pluies de cendres du ciel, les flammes ardentes bloquent les rues, les campeurs et les randonneurs craignent pour leur vie: les incendies de forêt qui se propagent rapidement ont transformé certaines parties de la Californie en un enfer de feu le week-end. Avec l’aide d’hélicoptères militaires, plus de 200 vacanciers ont été sauvés d’une situation mettant leur vie en danger.

Les flammes avaient entouré un camping au réservoir de Mammoth Pool dans la Sierra Nevada dimanche soir. Le chemin du retour sur la seule route était bloqué par des arbres tombés. “Nous pensions que nous allions mourir”, a déclaré Jerber Maradiaga au San Francisco Chronicle après l’opération de sauvetage de dimanche. Enveloppés dans des serviettes mouillées, lui et sa famille auraient attendu au bord du lac. Saul Hernandez a sauté à l’eau avec ses amis. Vous pouviez à peine respirer à cause de la fumée, l’homme de 26 ans a décrit le scénario d’horreur. “C’était comme si nous étions assis dans un four.”

Le salut est venu de l’air. La Garde nationale américaine a transporté les plus de 200 vacanciers coincés à Fresno cette nuit-là en hélicoptère. Selon les chiffres du shérif du comté de Madera, 20 blessés, dont certains avec des os cassés et des brûlures, ont été transportés à l’hôpital. La Californienne Juliana Park a posté une vidéo de son évasion aventureuse en voiture depuis la forêt en feu. Elle a rapidement interrompu une randonnée planifiée avec des amis lorsque les cendres ont plu sur elle. La courte vidéo montre comment le groupe doit éviter les flammes ardentes des deux côtés de la route.

Les flammes du soi-disant Creek Fire s’étaient propagées sur près de 185 kilomètres carrés du vendredi soir (heure locale) au dimanche soir. Près de 500 pompiers ont combattu les flammes dans la zone forestière difficile d’accès. Selon les pompiers, l’incendie de la forêt nationale de la Sierra a menacé jusqu’à 3 000 maisons. L’évacuation a été ordonnée pour plusieurs endroits. Sur le bord sud du parc national de Yosemite, le Mariposa Grove avec ses célèbres séquoias était fermé aux visiteurs dimanche soir.

Températures de près de 50 degrés Celsius

La cause de «l’incendie du ruisseau» était initialement inconnue. Au cours des dernières semaines, des centaines d’incendies dans l’État de la côte ouest ont été déclenchés par la foudre. Dans une chaleur extrême, de nouveaux incendies se sont déclarés dans le sud de la Californie au cours du week-end. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré dimanche l’état d’urgence pour les régions touchées. De cette manière, l’argent et les ressources peuvent être mis à disposition plus rapidement.

Une vague de chaleur est sous contrôle en Californie depuis samedi. À Woodland Hills, au nord-ouest de Los Angeles, 49,4 degrés Celsius ont été mesurés dimanche, a annoncé l’agence météorologique NOAA. C’est un record pour le comté de Los Angeles. Les pompiers ont appelé les habitants des régions touchées de l’État à passer le moins de temps possible à l’extérieur en raison de la hausse des températures pendant ce long week-end de vacances. La chaleur intense et la sécheresse devraient se poursuivre dans de grandes parties de la Californie au cours des prochains jours.