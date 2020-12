20 octobre: ​​Christian Jungwirth rattrape ses débuts

Terminer une année sans combat? Pas une option pour Christian Jungwirth. Après que le Bopfinger ait été touché par des annulations toute l’année, il prétend avoir été dans la cage le 30 décembre au moins une fois en 2020. Il a fait ses débuts contre Vaclav Holota à l’Oktagon 20 à Prague.

Parce que les deux champions du monde devaient se battre en novembre, Jungwirth a dû annuler le duel quelques jours avant l’événement en raison d’une infection Covid. Au lieu de cela, Holota s’est battu brièvement contre Said Elderbiev de Berlin et a gagné au premier tour. Maintenant, il devrait arriver à un duel avec le combattant de Bopfingen lors de la deuxième tentative.

Le joueur de 33 ans n’a pas eu de chance cette année. Encore et encore, il a perdu des combats sans sa propre intervention. Au printemps, il devrait concourir contre Kerim Engizek pour le titre GMC. Le combat et l’événement ont disparu dans le tiroir avec l’émergence de la pandémie corona. Six mois plus tard, il était censé concourir au MMA Live à Dresde, cet événement a également été annulé. Puis il a dû se retirer à cause de Corona.

Avec un an de repos dans le dos, Jungwirth a hâte de se rendre dans la capitale tchèque. Le combattant de Kongs Gym était le dernier dans la cage il y a un an et a battu le héros local Vladimir Tyurin en Russie, remportant sa troisième victoire en 2019, qui a été confronté à une défaite contre le vétéran de l’UFC Andreas Stahl.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂