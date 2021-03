20 milliards de dollars de revenus provenant des coffres à butin attendus d’ici 2025

Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht:1.33 + volet Automatique + coffre + filtre à sable

Pour votre confort et votre sécurité, Piscine URBAINE est dotée d’une volet automatique immergé*, un atout habituellement réservé aux bassins haut de gamme de grande taille. Logée sous la margelle, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée, et protège votre bassin en