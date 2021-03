20 jeux Bethesda à venir sur Xbox Game Pass

20 jeux Bethesda rejoindra le Xbox Game Pass à partir du 12 mars, y compris les billets de « The Elder Scrolls », « Fallout », « Doom » et « Wolfenstein ».

Confirmé dans Xbox Wire, ces titres sont accessibles à tous les membres de Passe de jeutandis que 16 d’entre eux sont disponibles partout via le cloud pour les membres de Xbox Game Pass Ultimate, soit sur PC, console ou appareils mobiles.

La liste complète des jeux Bethesda qui rejoignent le service d’abonnement et plateformes disponibles sont les suivants.

-Déshonoré

-Déshonoré 2

-Perte

-Doom 2

-Doom 3

-Doom 64

-Doom éternel

-The Elder Scrolls III: Morrowind

-The Elder Scrolls IV: Oblivion

-The Elder Scrolls V: Skyrim

-The Elder Scrolls en ligne

-Le mal intérieur

-Fallout 4

-Fallout: New Vegas

-Fallout 76

-Proie

-Rage 2

-Wolfenstein: Le nouvel ordre

-Wolfenstein: Le Vieux Sang

-Wolfenstein: Youngblood

Fait intéressant, la version 2016 de « Perte » n’est pas inclu. Cependant, «Fallout 76» était déjà disponible dans Passe de jeu depuis Juillet 2020.