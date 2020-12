20 films de James Bond sont maintenant diffusés gratuitement sur YouTube

James Bond les fans qui ne possèdent pas encore de copies des films et qui cherchent quelque chose à regarder ont de la chance. MGM a décidé de supprimer le paywall pour la plupart des entrées de la franchise sur YouTube, ce qui signifie qu’elles peuvent toutes être diffusées en continu, légalement, dès maintenant, gratuitement. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet et un accès à YouTube et tout ce dont vous avez besoin Dr Non à Meurs un autre jour peut être coulé sans avoir à décortiquer la pâte. Mais exactement combien de temps cela durera est une supposition.

Actuellement, Dr Non, De Russie avec amour, Le doigt d’or, Thunderball, Tu ne vis que deux fois, Sur le service secret de Sa Majesté, Les diamants sont éternels, Vivre et laisser mourir, L’homme au pistolet d’or, L’espion qui m’aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Poulpe, Une vue sur un meurtre, Les lumières du jour vivantes, Permis de tuer, Oeil doré, Demain ne meurt jamais, Le monde n’est pas suffisant et Meurs un autre jour diffusent gratuitement. Cela comprend les courses de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Les seules omissions sont les films de Daniel Craig James Bond, qui comprennent Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre.

Il y a quelques petites prises. Tout d’abord, les films comprendront des publicités. YouTube a essayé de se lancer dans le jeu de contenu en streaming et ils pensent que le support publicitaire est la voie à suivre pour proposer des films. Donc, le compromis est que vous n’avez rien à payer, mais les coupures publicitaires vont être incluses. Les films ne peuvent également être diffusés qu’aux États-Unis actuellement. Donc, ceux qui vivent en dehors de l’Amérique n’ont pas de chance pour le moment. Au-delà de cela, la seule vraie question est de savoir combien de temps MGM conservera ses frais de franchise Golden Goose à surveiller.

Cela survient peu de temps après le décès de Sean Connery. L’acteur a été le premier à mettre son empreinte sur le personnage, qui a été créé par l’auteur Ian Fleming, en 1962 Dr Non. La performance de Connery a contribué à présenter 007 aux masses, créant l’une des franchises les plus durables du cinéma. Sur 24 films et près de six décennies, les films ont rapporté plus de 7 milliards de dollars au box-office et ne montrent aucun signe de ralentissement. Daniel Craig reste notre Bond actuel, mais pas pour longtemps.

Pas le temps de mourir, qui devait initialement sortir en salles plus tôt cette année, devrait conclure le mandat de Daniel Craig avec la franchise. La suite de Spectre le verra s’affronter contre un nouveau méchant joué par Rhapsodie bohémienne étoile Rami Malek. MGM doit reporter la sortie à l’année prochaine, étant donné l’incertitude persistante au box-office, de nombreux théâtres du monde entier fermant à nouveau leurs portes. Il est actuellement prévu d’arriver le 2 avril 2021. On parlait au moins de le vendre à un service de streaming tel que Netflix, mais le prix était trop élevé. Les films de James Bond sont disponibles en streaming via la chaîne YouTube MGM.

