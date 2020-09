20 films avec Morgan Freeman: plus de 50 ans de grand cinéma

Avec plus de 80 ans, Morgan Freeman est l’une des très vieilles mains d’Hollywood. Au cours de ses 50 ans de carrière, il est apparu dans plus de 120 films. Choisir les points forts n’est pas une tâche facile. Nous avons relevé le défi et avons répertorié 20 des meilleurs films de Morgan Freeman à ce jour – et trois autres auxquels nous pouvons nous attendre à l’avenir.

“Miss Daisy et son chauffeur” (1989)

Le drame, qui a remporté quatre Oscars, n’est de loin pas le premier film avec Morgan Freeman, mais c’est certainement l’un des plus populaires. Le fils de la vieille dame juive Daisy Werthan (Jessica Tandy) engage Hoke Colburn (Freeman) comme chauffeur pour sa mère. Miss Daisy rejette initialement avec véhémence l’Afro-Américain, mais Colburn avec beaucoup de patience brise la coquille dure de la femme vraiment très aimable.





“Robin des Bois – Roi des voleurs” (1991)

Il existe de nombreuses adaptations cinématographiques de la légende de Robin Hood, avec Kevin Costner et Morgan Freeman dans les rôles principaux parmi les meilleurs. Dans le film de Kevin Reynolds, Freeman joue le maure Azeem, qui échappe à l’exécution avec Robin von Locksley (Costner). Dès lors, il se tient aux côtés de Robin avec des paroles et des actes et soutient l’archer dans la lutte contre le shérif de Nottingham.





“Impitoyable” (1992)

Clint Eastwood a réalisé et joué dans Late West, lauréat des quatre Oscars. Le vieux Pistolero Bill (Eastwood) et son ancien partenaire Ned Logan (Morgan Freeman) veulent retrouver deux hommes qui ont gravement agressé une prostituée. La récompense est de 1 000 €. Mais Bill et Ned ont fait le calcul sans le shérif sans scrupules Little Bill Daggett (Gene Hackman).





“Le condamné” (1994)

Selon le vote IMDb, l’adaptation cinématographique de Stephen King de Frank Darabont est l’un des meilleurs films de tous les temps depuis de nombreuses années. Andy Dufresne (Tim Robbins) est condamné à deux fois la réclusion à perpétuité pour avoir prétendument assassiné sa femme et son amant. Le directeur de la banque a du mal à s’habituer à la dure vie en prison. Mais il obtient l’aide de Red (Morgan Freeman), qui est en prison depuis plus de 20 ans.





“Épidémie” (1995)

Un singe venu d’Afrique par avion apporte un virus mortel en Californie. L’agent pathogène se propage rapidement et tue de plus en plus de personnes. Les scientifiques et les médecins tentent fébrilement de développer un antidote et de localiser l’animal hôte. Mais l’armée américaine a des plans très différents pour contenir le virus.





“Sept” (1995)

La gourmandise, l’avidité, l’indolence, la luxure, l’orgueil, l’envie et la colère – ce sont les sept péchés capitaux. Ils servent de modèle à un homme qui se fait appeler John Doe pour assassiner des gens de manière bestiale. Les détectives Somerset (Morgan Freeman) et Mills (Brad Pitt) doivent découvrir qui est derrière le crime avant que le tueur puisse frapper à nouveau. Un jeu captivant du chat et de la souris commence, que personne n’aurait pu mieux mettre en scène que le réalisateur David Fincher.





“Bruce tout-puissant” (2003)

Jouer à Dieu une fois dans sa vie serait quelque chose, n’est-ce pas? Cet honneur revient à Bruce Nolan (Jim Carrey), qui croit pouvoir faire le travail du Tout-Puissant mille fois mieux. Dieu (Morgan Freeman) cite Bruce à lui-même et lui transfère ses capacités. Bruce se rend vite compte: être Dieu n’est pas aussi cool qu’il y paraissait.





“Million Dollar Baby” (2004)

Cela a pris du temps, en 2004, Morgan Freeman a finalement reçu son premier (et jusqu’à présent le seul) Oscar après trois nominations infructueuses. Il a reçu le prix du meilleur second rôle pour son rôle d’Eddie Dupris dans “Million Dollar Baby”. Eddie n’est en fait que le concierge dans un studio de boxe. Mais lorsque son meilleur ami et responsable du club, Frankie Dunn (Clint Eastwood), refuse de former une jeune femme (Hillary Swank), Dupris prend soin d’elle.





Trilogie “Batman” (2005 – 2012)

Dans le rôle de l’ingénieux développeur et inventeur Lucius Fox, Morgan Freeman faisait partie de la trilogie “Batman” de Christopher Nolan. Avec ses connaissances approfondies et ses idées intelligentes, Fox aide Bruce Wayne à sortir plusieurs fois d’une situation difficile. Sa loyauté est récompensée à la fin de Batman Begins avec Fox nommé président des Wayne Enterprises de Bruce Wayne.





“Numéro chanceux Slevin” (2006)

Slevin Kelevra (Josh Hartnett) voulait en fait rendre visite à son copain, mais il n’y a aucune trace de lui. Et Slevin se mélange entre les fronts de deux chefs de gangsters rivaux: le rabbin (Ben Kingsley) et le patron (Morgan Freeman) lui ordonnent d’assassiner l’autre adversaire. Comment Slevin peut-il sortir de ce dilemme?





“Le meilleur vient à la fin” (2007)

Le destin n’est pas gentil avec Edward (Jack Nicholson) et Carter (Morgan Freeman): tous deux sont en phase terminale avec un cancer. Le pronostic: Vous disposez de six à douze mois. Les deux deviennent amis à l’hôpital et décident de profiter pleinement du reste de leur vie et de rattraper tout ce qu’ils ont toujours voulu faire – mais pour lequel ils manquaient de temps ou de courage. Et ainsi le duo se lance dans le voyage le plus aventureux de leur vie.





“Invictus – Unconquered” (2009)

Morgan Freeman a retravaillé avec le réalisateur Clint Eastwood pour le drame de l’histoire vraie. Freeman prend le rôle de l’ancien combattant de la résistance Nelson Mandela, qui devient président de l’Afrique du Sud en 1994. Sa vision: réunir le pays divisé par l’apartheid. La Coupe du monde de rugby en 1995 se déroule exactement comme il se doit. En collaboration avec le capitaine de l’équipe François Pienaar (Matt Damon), Mandela fait tout son possible pour surmonter la ségrégation raciale qui est fermement ancrée dans de nombreux esprits avec l’aide du sport. Morgan Freeman et Matt Damon ont reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur et acteur de soutien.





“ROUGE: Plus vieux. Plus dur. Mieux.” (2010)

Frank Moses (Bruce Willis) gagnait sa vie en tant qu’agent supérieur de la CIA, maintenant il est à la retraite. Soudain, il est attaqué par une escouade de tueurs la nuit, qu’il peut initialement repousser. Frank veut savoir qui lui a fait subir les assassins – et pourquoi. Il obtient le soutien d’anciens collègues: notamment Victoria Winslow (Helen Mirren), Marvin Boggs (John Malkovich) et Joe Matheson (Morgan Freeman).





“Morgan Freeman: Mystères de l’Univers” (2010-2017)

Morgan Freeman assume le rôle de modérateur dans la série documentaire “Mysteries of the Universe” (dans l’original “Through the Wormhole”). 57 épisodes traitent de questions qui préoccupent l’humanité depuis des milliers d’années: Sommes-nous seuls dans l’espace? Y a-t-il un créateur? Qu’y avait-il avant le big bang? Les scientifiques d’un large éventail de domaines tels que l’astrophysique, l’astrobiologie et la mécanique quantique ont leur mot à dire – tous les sujets sont présentés de manière populaire et compréhensible.





“L’Olympe est tombé” (2013) / “Londres est tombé” (2016) / “L’ange est tombé” (2019)

Aux côtés de Gerard Butler, Morgan Freeman est la deuxième constante de la série “Has Fallen”, dont la première partie est sortie en 2013. Alors que Freeman jouait ici le président de la Chambre des représentants, son personnage Allan Trumbull est devenu vice-président dans la suite. Dans la troisième partie, qui a été projetée dans les salles en 2019, il est enfin président américain. Cette fois, cependant, les terroristes ne le ciblent pas, mais plutôt l’agent Mike Banning (majordome). Il est accusé d’avoir organisé une tentative d’assassinat contre le chef de l’Etat et doit maintenant sortir son cou de la boucle de plus en plus serrée.





“L’incroyable – Maintenant tu me vois” (2013) / “L’incroyable 2” (2016)

Voici la magie dans le jeu: le quatuor magique “The Four Horsemen” (joué par Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson et Dave Franco) cambriole une banque à Paris en direct lors d’un spectacle à Las Vegas. Le FBI, dirigé par Dylan Rhodes (Mark Ruffalo), fait face à un mystère. Avec l’aide de l’illusionniste autrefois célèbre Thaddeus Bradley (Morgen Freeman), Rhodes tente de découvrir les astuces des quatre magiciens et de découvrir le secret de leurs capacités télépathiques.





Perspectives: Nouveaux films avec Morgan Freeman