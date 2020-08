20 chiens affamés qui savent demander de la nourriture sans se faire résister

Les chiens n’hésitent pas à montrer leur amour pour la nourriture. Comme chaque propriétaire de chien le sait, S’il y a de la nourriture près de chez vous, vous pouvez garantir que votre chien est à proximité, reniflant, bavant et mettant ses meilleurs yeux gourmands.

Il faut avoir un cœur d’acier pour résister à ces maîtres mendiants! Des chiens qui savent exactement comment obtenir ce qu’ils veulent en utilisant toutes les techniques de leur arsenal. Nous avons fait un liste des mendiants les plus drôles et les plus créatifsFaites défiler vers le bas pour les voir et n’oubliez pas de voter pour vos favoris!

Ces chiens savent demander de la nourriture

1- Dobby veut de la nourriture, mais Dobby est un bon garçon, donc il n’aboyera pas

2- A chaque fois que je veux manger en paix, les Quatre FAMILLES apparaissent sur les lieux

3- Maintenant je regrette d’avoir une table en verre

4- Ok. Désolé, je ne sais pas ce qui m’est arrivé …

5- Il n’a pas fallu longtemps pour apparaître …

6- Je me battais avec mon chien et j’ai oublié qu’il n’avait pas gaspillé une opportunité

7- Son rêve devient réalité

8- Pouvons-nous parler de la façon dont mes chiens demandent de la nourriture?

9- Lorsque d’autres passagers veulent que vous partagiez vos collations avec eux

10- Le petit humain rejoint deux professionnels

11- Il commence à faire marcher son assiette de nourriture pour que nous puissions voir à quel point elle est vide

12- Le fan club de la crème glacée

13- Quand votre chien aveugle demande de la nourriture

14- Mon chien demande de la nourriture sous une table en verre. Cela ressemble à un tableau de Picasso

15- Me regarder pendant que je cuisine

16- Vous vous rendez compte que votre chien est plus âgé lorsqu’il s’endort en demandant de la nourriture

17- Mon chien est formé pour faire cela

18- Je lui ai dit d’arrêter de me regarder pendant qu’il mangeait. Fille intelligente

19- De cette façon, je ne peux pas faire attention au jeu!

20- «Tu ne vas pas me donner les restes?»

