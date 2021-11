20 ans d’Harry Potter : l’évolution de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson en tant qu’acteurs

Entre 10 et 12 ans, la majorité des acteurs choisis par la production de Harry Potter et la Pierre Philosophale. Il y a 20 ans, le premier des films du Magicien de Poudlard qui a créé JK Rowling est venu au grand écran de la main de Photos de Warner Bros.. Sans surprise, ce fut un succès retentissant qui justifia que le studio conserve les droits sur les quatre livres déjà publiés par l’auteur.

Lors d’une récente conversation avec Variété, Christophe Colomb Il a parlé de ce que c’était que de faire ce film magique à la fois pour son contenu narratif et la façon dont il a été produit. Là, il a évoqué le travail des trois principaux enfants, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, qui sont devenus des figures de renom grâce à cette fiction. Bien sûr, cela a pris du temps.

Colomb était en charge des premier et deuxième films de Harry Potter, centré sur le livre Harry Potter et la Chambre des Secrets. Par conséquent, il a pu voir comment était la croissance de ces jeunes acteurs. « Dans le premier film, il n’y avait pas beaucoup d’expérience professionnelle entre ces trois protagonistes. C’est pourquoi il y a tant de coupures dans le film. Les trois premiers mois, je n’ai pu filmer qu’un gros plan d’un acteur avant qu’il ne perde sa concentration. Les premières semaines, tous les enfants étaient tellement excités de faire partie d’Harry Potter qu’ils ont simplement souri à la caméra. », il a compté.

« C’est devenu un exercice et un cours de théâtre pour moi en tant que réalisateur »expliqué Colomb. Pour le deuxième film, le réalisateur a révélé : « Nous pourrions faire des plans séquences et les enfants pourraient tirer magistralement et avoir une conversation entre ces prises. ». De plus, il a assuré que « Ils étaient devenus des professionnels » et pour quoi faire Le prisonnier d’Azkaban Ils auraient pu tourner tout le film en quelques prises.

L’acteur qui ressemblait le plus à son personnage d’Harry Potter

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, le directeur artistique Pierre François, a déclaré que tous les enfants acteurs étaient très concentrés tout au long du tournage. « Aucun d’entre eux n’est monté à la tête. Tous les acteurs étaient très concentrés, quelque chose d’incroyable d’être des enfants », il a compté. Bien sûr, il était chargé de raconter qu’au début, tout était incroyable pour les participants, pour faire partie de cet univers.

Lorsqu’il parlait de l’acteur qui ressemblait le plus à son personnage, il n’avait aucun doute. Bien qu’ils aient tous quelque chose d’eux dans le rôle qu’ils occupaient, Rupert Grint était celui qui avait le plus de similitudes avec son rôle de Ron Weasley. Francis Il a noté que chacun de leurs gestes et exclamations dans le film était authentique et que cela était encore plus évident lorsqu’ils ont fait les séquences avec la cape d’invisibilité.

