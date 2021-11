20 ans d’Harry Potter : l’acteur de la pierre philosophale qui en savait plus que le réalisateur

Boneyard Gode Réaliste Boneyard Cock 20,3 cm

Le Gode Réaliste Boneyard Cock 20,3 cm de Boneyard est un gode réaliste moulé sur le pénis de l'acteur porno Adam Killian ! Réalisez tous vos fantasmes en vous faisant pénétrer par la réplique du sexe de votre star du X préférée... Vous ne pourrez plus vous en passer ! Adam Killian est un acteur et réalisateur pornographique américain né en 1975 et ayant commencé sa carrière dans le milieu du X à l'âge de 28 ans. Spécialisé dans le porno gay, il a tourné dans plus de 149 scènes et en a réalisé plus de 24 ! Il a été nominé plus d'une quinzaine de fois à l'occasion de nombreuses cérémonies de remises de prix, et a déjà obtenu deux récompenses lors des Grabby Awards en 2019. Les nombreux détails, plis, veines et le gland du Gode Réaliste Boneyard Cock 20,3 cm en font un sextoy dont l'apparence réaliste vous donnera l'impression d'avoir de vrais rapports sexuels avec un acteur porno de renom... Vous ne risquez donc pas d'être déçu(e) par le plaisir qu'il va vous faire ressentir. Sa taille et son diamètre imposants vous rempliront d'extase et vous mèneront vers d'inoubliables orgasmes ! Mais surtout, ce sextoy original vous propose également une ventouse et une poignée interchangeables selon vos désirs du moment. Si vous souhaitez fixer votre gode pour vous faire du bien sans utiliser vos mains, placez la ventouse sur une surface lisse, propre et sèche, et abandonnez-vous au plaisir à l'état pur. Si au contraire vous souhaitez maîtriser parfaitement l'angle de pénétration et varier les rythmes plus facilement, accrochez à votre gode la poignée ergonomique qui vous assurera une bonne prise en main pour une grande facilité d'utilisation. Vous pourrez même confier la poignée à votre partenaire pour le laisser gérer votre plaisir... Excitation garantie ! Enfin, votre Gode Réaliste Boneyard Cock 20,3 cm étant compatible avec la plupart des harnais, vous pourrez facilement le transformer en gode ceinture pour pratiquer le pegging et même encore plus de piment dans votre sexualité ! Fabriqué en silicone de haute qualité, ultra-doux au toucher, hypoallergénique et non-irritant, votre gode est parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles. Waterproof, il s'utilise aussi sous l'eau pour varier les jeux érotiques en solo ou avec votre partenaire. Ce jouet de plaisir est particulièrement solide et son système d'emboîtement X-Treme Grip, pour interchanger la ventouse et la poignée, vous garantit un maintien à toute épreuve pendant vos parties de plaisir. Découvrez aussi le Gode Réaliste Boneyard Cock 25,4 cm ! Pour une utilisation optimale de votre sextoy, espaceplaisir vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Veillez à bien nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.