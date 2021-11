20 ans d’Harry Potter : la grande absence du spécial HBO Max

in

Cette semaine marquait le 20e anniversaire de la première de Harry Potter et la Pierre Philosophale. Selon le pays dans lequel il a été vu, la date pouvait varier, mais pour tous les adeptes du sorcier de Poudlard, il était clair que 2021 et le mois de novembre seraient très spéciaux. L’ouvrage écrit par JK Rowling en 1997, il est venu au grand écran pour la première fois et il l’a fait avec un excellent travail.

Près d’un milliard de dollars ont permis de récolter le premier film de Harry Potter ce qui a confirmé ce qu’ils attendaient de Photos de Warner Bros.: que les droits du livre leur restituent au box-office ce qu’ils avaient investi. Le studio a acheté les droits des quatre premiers livres en une seule transaction, qui étaient ceux qui avaient été publiés, et a poursuivi son travail de sortie avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint en tête pendant une décennie.

Il y a eu 8 films au total qui ont marqué toute une génération, et cette semaine il a été annoncé que HBO Max J’avais une idée pour le célébrer. Le 1er janvier 2022, une spéciale verra la participation de tous ceux qui sont impliqués dans cette grande histoire du magicien. Les trois protagonistes seront rejoints par le réalisateur, Christophe Colomb, avec des acteurs comme Hélène Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom feutre, Jacques Phelps, Olivier Phelps, Marc Guillaume, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthieu Lewis, Evanna lyncher et Ian Hart.

Parmi tous, on remarquera une absence importante. JK Rowling Il ne fera pas partie de la spéciale puisque son nom n’apparaissait pas dans le petit teaser diffusé ce jour. Bien que les raisons officielles n’aient pas été divulguées, l’auteur aurait pu être exclue en raison de ses déclarations trompeuses sur la communauté LGBTQ+, en particulier la communauté trans, et leur position selon laquelle les genres devraient être déterminés biologiquement. Cela a entraîné de graves conséquences parmi les acteurs et les fans qui ne partagent pas sa position, et ils l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

Alan Rickman, l’autre grand absent

« Cela a été un voyage incroyable depuis les débuts de Harry Potter et la Pierre Philosophale« , assuré Tom Ascheim, Président de Warner Bros. de la zone des classiques du monde pour les enfants et les jeunes adultes. C’est dans un communiqué que le spécial de HBO Max où ne sera pas Alan Rickman, décédé début 2016. Espérons que l’artiste qui a donné vie à Severus Rogue être honoré et rappelé par les responsables de ce film classique.

Selon quoi Colomb raconté dans une interview avec VariétéIl était l’un de ceux qui en savait le plus sur l’avenir de la saga même lorsque le premier film n’était pas sorti. Le cinéaste a révélé que Rickman rencontré en privé avec Rowling et c’est l’auteur qui lui a donné quelques détails sur ce que l’avenir de Rogue dans la saga, qui a servi à construire le personnage dont on se souvient.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂