20 ans d’Harry Potter : Chris Columbus veut faire un nouveau film

in

Même si Harry Potter C’était déjà une saga renommée et avait publié quatre livres, quand Photos de Warner Bros. a acquis les droits de faire les films ont amélioré cette histoire et en ont fait l’une des plus importantes du cinéma. Les deux premières productions du magicien de Poudlard étaient en charge de Christophe Colomb, avec quoi Mon pauvre petit ange il avait montré qu’il avait une grande capacité à diriger les enfants.

Dans le cas d La pierre philosophale, le défi pour Colomb C’était plus que spécial : il avait à sa charge trois protagonistes sans grande expérience dans le monde du jeu d’acteur. Cependant, il a fait ressortir ses capacités de cinéaste et a fait l’un des meilleurs départs avec lesquels une franchise puisse commencer. Avec un budget de 125 millions de dollars, le premier film de Harry Potter a réussi à rapporter un milliard au box-office mondial.

Pendant des années, on a spéculé sur la possibilité d’une nouvelle production de Harry Potter avec les acteurs originaux. Les films de la saga cinématographique née en 2001 ont duré une décennie et s’est terminé avec le deuxième volet de Les reliques de la mort. Depuis lors, différents projets ont été répandus et même HBO ont dû sortir pour nier qu’ils travaillaient sur un projet de fiction.

Maintenant, dans une interview avec Variété, Colomb il a ravivé les possibilités d’un retour et l’illusion des fans. Le réalisateur a été interrogé sur la possibilité de plus de films par Harry Potter, surtout après le succès de Animaux fantastiques qui est devenu une franchise en soi. « J’aimerais diriger L’enfant maudit. C’est une grande pièce et les garçons ont le bon âge pour jouer ces rôles. C’est un petit fantasme que j’ai », assuré Chris.

De quoi parle l’enfant maudit

Harry Potter et l’enfant maudit, le titre avec lequel cette œuvre est sortie dans les pays hispanophones, créée en le Palace Theatre de Londres le 7 juin 2016. Il a été écrit par Jack épine d’une histoire que lui et JK Rowling et le directeur Jean Tiffany. Il est considéré comme une continuation de la saga de livres que l’auteur a créée en 1997.

L’enfant maudit se déroule près de deux décennies après les événements de Les reliques de la mort. Harry Potter est un employé de Ministère de la Magie et père de trois enfants, dont le plus jeune, Albus Severus, sera le protagoniste avec la figure emblématique de la saga. Il a longtemps été spéculé que cette histoire serait adaptée pour un film ou une série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂