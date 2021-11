20 ans c’est rien ! Les retrouvailles du casting d’Harry Potter

Il reste peu de temps pour les 20 ans de la première d’un film qui fut un avant et un après au cinéma pour beaucoup de monde : Harry Potter et la Pierre Philosophale. La première adaptation de l’oeuvre de JK Rowling au cinéma ce serait la première étape pour terminer une impressionnante saga qui raconte l’histoire du jeune magicien et de ses amis. Ils vivent toutes sortes d’aventures et surtout : ils affrontent le maléfique Voldemort !

Le film est sorti en 2001 et a été un véritable succès depuis sa sortie en salles. L’un des secrets de la saga était la capacité des responsables à choisir le casting. Chaque acteur semblait hors des pages du livre. De cette façon, le public était fasciné par ce qui se passait à l’écran. Aujourd’hui, ces jeunes d’hier célèbrent les 20 ans de cette étape importante.

Les acteurs de Harry Potter réunis

Rupert Grint, Tom Felton, Bonnie Wright et James Phelps se sont réunis pour célébrer l’occasion très spéciale. Dans la fiction, ces acteurs ont donné vie, respectivement, à : Ron Weasley, Drago Malefoy, Ginny Weasley et Fred Weasley. Est-il vrai que le jeune Malefoy a toujours voulu être rouge ? C’est du moins ce que Tom Felton a révélé dans son article.

L’image partagée montre les comédiens très heureux de cette rencontre où sûrement les souvenirs et les anecdotes n’ont pas dû manquer. Ils étaient très jeunes lors du tournage de la première adaptation de la pièce de Rowling et ils sont pratiquement amis pour la vie. Le moment est spécial et 20 ans sont un motif de célébration pour de nombreuses personnes qui considèrent la saga de Harry Potter partie essentielle de leur vie.

Beaucoup se demandent s’il n’y a pas de place dans l’imagination de JK Rowling pour une aventure qui rassemble à nouveau ces personnages. Bien sûr, la nostalgie est grande et une nouvelle entrée dans la saga du plus célèbre magicien du septième art serait un succès dès son annonce. Faudra-t-il attendre 20 ans de plus ? Pendant ce temps, les acteurs de la saga profitent de leurs souvenirs…

