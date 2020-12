20 ans après l’égalisation de l’âge du consentement pour les homosexuels, l’histoire se répète-t-elle?

Outrage! protester contre l’âge du consentement homosexuel devant la Chambre des lords alors que le débat se poursuit à l’intérieur, Londres, 22 juillet 1998 (Photofusion / Universal Images Group / Getty)

Cela fait 20 ans que l’âge du consentement a finalement été égalisé pour les hommes gais et bisexuels au Royaume-Uni après une campagne meurtrière menée par des militants homosexuels pendant des années.

Le 30 novembre 2000, la loi sur les délits sexuels (amendement) a finalement été adoptée par le gouvernement britannique, abaissant l’âge du consentement pour les hommes gais et bisexuels à 16 ans en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles et à 17 ans en Irlande du Nord.

Le débat autour de l’âge du consentement pour les hommes gais et bisexuels au Royaume-Uni a commencé dès 1957, lorsque le rapport Wolfenden a recommandé pour la première fois que l’interdiction de l’homosexualité soit levée. Surtout, ce même rapport recommandait également que l’âge du consentement pour les hommes gais et bisexuels soit fixé à 21 ans, cinq ans plus tard que pour les hétéros.

Une décennie plus tard, les recommandations formulées dans ce rapport ont finalement été adoptées sous la forme du Sexual Offenses Act 1967, qui a partiellement dépénalisé l’homosexualité en Angleterre et au Pays de Galles. Comme le recommandait le rapport Wolfenden, les hommes homosexuels et bisexuels seraient autorisés à avoir des relations sexuelles, mais uniquement dans certaines circonstances – et uniquement à l’âge de plus de 21 ans.

Selon l’historienne Florence Sutcliffe-Braithwaite, cette «disposition discriminatoire» a été ajoutée à la loi pour refléter «l’association de longue date entre l’homosexualité et la corruption, en particulier la corruption des jeunes par les homosexuels plus âgés, soi-disant« endurcis »».

La Chambre des lords a bloqué à plusieurs reprises tout effort visant à égaliser l’âge du consentement pour les hommes gais et bisexuels.

Dans les années qui ont suivi, le débat autour de l’âge du consentement s’est poursuivi – mais ce n’est qu’en 1994 que la loi a finalement commencé à changer. La députée conservatrice Edwina Currie, rejointe par plus de 40 députés conservateurs, a proposé un amendement au projet de loi sur la justice pénale et l’ordre public pour égaliser l’âge du consentement en 1994. L’amendement a été rejeté par le Parlement, mais les députés ont accepté d’abaisser l’âge de consentement pour les hommes gais et bisexuels jusqu’à 18 ans.

Cependant, le combat n’était pas encore gagné, les homosexuels n’ayant toujours pas les mêmes droits que leurs homologues hétéros.

En 1998, la députée travailliste Ann Keen a présenté un amendement au projet de loi sur la criminalité et les troubles dans un effort pour égaliser l’âge du consentement, et il a été adopté avec une majorité de 207 à la Chambre des communes. Mais quand il est allé à la Chambre des Lords, il a été fermement rejeté par une majorité de 168.

Le gouvernement a temporairement abandonné le projet de loi, mais il a été relancé plus tard cette année-là et a de nouveau traversé les Communes pour être bloqué par les Lords. Ce deuxième rejet a incité le gouvernement à invoquer les lois parlementaires de 1911 et 1949, qui limitaient les pouvoirs de la Chambre des lords de bloquer des actes. Enfin, l’âge du consentement était en voie d’être égalisé.

Le 30 novembre 2000, le président Michael Martin a annoncé l’adoption de la loi et celle-ci a reçu la sanction royale plusieurs heures plus tard.

Il s’agit d’un texte de loi motivé par les attitudes métropolitaines de Londres et qui est complètement en décalage avec le reste du pays.

Mais la décision du gouvernement de contourner efficacement la Chambre des lords ne s’est pas déroulée sans controverse. La baronne Young, l’ancienne ministre conservatrice qui s’est battue sans relâche contre l’égalisation de l’âge du consentement, a déclaré que l’invocation par le gouvernement des lois sur le Parlement était un «scandale constitutionnel».

« Il s’agit d’un texte législatif motivé par les attitudes métropolitaines de Londres et qui est complètement en décalage avec le reste du pays », a déclaré la baronne Young à l’époque.

Les chefs religieux, sans surprise, ont été horrifiés. Dans une lettre au Le télégraphe du jour, l’archevêque de Cantorbéry George Carey de l’époque s’est réuni avec Cormac Murphy-O’Connor, le chef de l’Église catholique romaine en Angleterre et Yousof Bhailok, secrétaire général du Conseil musulman de Grande-Bretagne, pour condamner le changement juridique.

La lettre disait: «Il y a de fortes objections morales et sanitaires à ce qui est proposé, ce qui va également à l’encontre des croyances de nombreuses personnes religieuses – chrétiens, juifs, musulmans, hindous et sikhs. Le projet de loi a été soumis à un vote libre dans les deux chambres et devrait être une question de conscience.

En réponse à la réaction, Sebastian Sandys de Stonewall a déclaré à BBC News: «L’archevêque et ses cosignataires ne peuvent pas choisir la loi parce qu’ils sont en désaccord avec la Chambre des communes … La plupart des autres pays civilisés du monde ont un âge égal de consentement et nous ne pensons pas que les terribles prédictions de l’archevêque et de la baronne Young soient fondées sur la réalité.

Certaines branches des médias britanniques ont répondu de la même manière aux chefs religieux. le Courrier quotidien a publié un article de commentaire intitulé: «Grand pas dans la mauvaise direction», tandis que Le soleil l’a qualifié de «vote de honte».

«Les députés feront aujourd’hui un pas de géant sur la voie de la dégénérescence morale», a publié un éditorial dans Le soleil le jour du vote dit.

«Ils voteront pour que les relations homosexuelles soient légales à 16 ans. Cette décision fait partie du politiquement correct, en partie de l’aveuglement délibéré de la nécessité d’une forte orientation morale. Rendre le sexe gay légal à 16 ans n’a rien à voir avec l’égalité des sexes. »

Aujourd’hui, 20 ans plus tard, les personnes LGBT + et leurs alliés réfléchissent à la méchanceté de ce débat – et beaucoup établissent des parallèles avec le «débat» en cours sur les vies trans, qui se déroule presque quotidiennement dans la presse britannique.

#OTD 2020. Les mêmes arguments sont maintenant utilisés contre les personnes trans – les progrès sont limités. https://t.co/Jksac62uqs – Blair 🇬🇧🏳️‍🌈🔶 (@ BlairPScott95) 30 novembre 2020

La presse de droite est souvent les opposants, les porteurs de malheur et les gardiens du statu quo – aussi injuste soit-il. Un moment historique dans tous les sens du terme après des décennies et des décennies de persécution et de diffamation de la communauté LGBT +. https://t.co/LIQjUUcdy6 – Députée Paula Barker (@PaulaBarkerMP) 30 novembre 2020

Il est important d’apprendre de notre histoire et de continuer à lutter pour des idéaux progressistes, il est donc triste de voir ce même genre de rhétorique émerger autour d’autres questions d’égalité 20 ans plus tard. Martin Luther King Jr a déclaré que «l’arc de l’univers moral est long, mais il se penche vers la justice.» https://t.co/M7EUHG1VvY – Charlotte Nichols (@ charlotte2153) 30 novembre 2020

👇 Facilité de faire des similitudes entre la langue utilisée ici et la transphobie dans la presse nationale. La communauté LGBT + est inséparable et nos oppresseurs ont toujours été les mêmes. https://t.co/4ikG27krII – Kira Lewis (@kira_millana) 30 novembre 2020

Des titres qui rappellent beaucoup ceux écrits sur les jeunes trans aujourd’hui. https://t.co/B9Cv8cQYEQ – Réseau LGBT + du Parti travailliste (@LPLGBTNetwork) 30 novembre 2020