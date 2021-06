2 types de virus de la grippe pourraient avoir disparu

Il y a eu si peu de transmission de la grippe pendant la COVID-19 pandémie que certains types de virus de la grippe pourraient avoir disparu, selon des articles de presse.

Pendant la pandémie de COVID-19, les cas de grippe tombé à des plus bas historiques – un phénomène que les experts attribuent au port du masque et à d’autres précautions pour lutter contre le roman coronavirus .

Fait intéressant, deux types de virus de la grippe ne sont apparus sur le radar de personne depuis un an, ce qui signifie qu’il n’y a eu aucun cas signalé de ces virus dans le monde, STAT signalé . Les experts ne savent pas encore si ces types ont disparu, mais si c’est le cas, les autorités pourraient avoir plus de facilité à choisir les souches de virus de la grippe incluses dans la campagne saisonnière. vaccin contre la grippe , a rapporté STAT.

Pour expliquer quels virus de la grippe peuvent avoir disparu, il est utile de comprendre comment les virus de la grippe sont classés. Deux familles de virus grippaux provoquent la grippe saisonnière : la grippe A et la grippe B. Les virus grippaux A sont divisés en « sous-types » basés sur deux protéines à leur surface connues sous le nom d’hémagglutinine (H) et de neuraminidase (N), selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Actuellement, le H1N1 et le H3N2 circulent chez l’homme, et chacun de ces sous-types est subdivisé en « clades ».

Les virus de la grippe B, en revanche, n’ont pas de sous-types ou de clades mais sont divisés en deux lignées connues sous le nom de B/Yamagata et B/Victoria.

Un clade de H3N2, connu sous le nom de 3c3.A, n’a pas été détecté depuis mars 2020. Il en va de même pour la lignée B/Yamagata, selon STAT.

« Je pense qu’il y a de bonnes chances qu’il soit parti. Mais le monde est vaste », a déclaré à STAT Trevor Bedford, biologiste informatique au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, faisant référence au clade H3N2.

Florian Krammer, virologue à la Icahn School of Medicine Mount Sinai à New York, a partagé des réflexions similaires sur la lignée B/Yamagata. « Ce n’est pas parce que personne ne l’a vu qu’il a complètement disparu, n’est-ce pas ? Mais il aurait pu » avoir disparu, a déclaré Krammer à STAT.

Moins de diversité parmi les virus de la grippe serait une bonne chose. Chaque année, les scientifiques préparent le vaccin contre la grippe des mois avant le début de la saison de la grippe en voyant quelles souches circulent dans le monde, puis en prédisant quelles souches de grippe seront probablement les plus courantes au cours de la saison à venir. Une diversité plus faible du virus de la grippe signifie un plus petit nombre de virus en circulation parmi lesquels choisir et une plus grande chance que les souches du vaccin correspondent à celles en circulation.

Les virus H3N2 sont un groupe particulièrement diversifié, et avant la pandémie de COVID-19, leurs clades semblaient devenir de plus en plus diversifiés génétiquement chaque année, selon STAT. Ainsi, une baisse de la diversité pour ce sous-type serait une « bonne chose », a déclaré Richard Webby, directeur du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour les études sur l’écologie de la grippe chez les animaux et les oiseaux, basé à l’hôpital pour enfants St. Jude de Memphis. STAT. « Actuellement, lorsque nous nous asseyons pour faire des recommandations sur les souches vaccinales, c’est toujours le virus du » mal de tête « . »

Webby a averti que ces types de virus pourraient toujours exister même s’ils n’ont pas été signalés dans les bases de données officielles. Mais la baisse spectaculaire des cas de grippe cette année est susceptible d’apporter des changements pour la grippe.

« Sans aucun doute, cela va définitivement changer quelque chose en termes de diversité des virus de la grippe », a déclaré Webby à STAT. « La mesure dans laquelle cela change et combien de temps cela reste changé sont les grands points d’interrogation. Mais nous n’avons jamais vu cela auparavant. »

