2 survivants du massacre de la race de Tulsa disent qu’ils font encore des cauchemars 100 ans plus tard

Cela fait 100 ans que des foules blanches ont tué des centaines de résidents et détruit complètement 35 blocs d’une communauté noire florissante dans l’Oklahoma, mais Viola Fletcher, la plus ancienne survivante vivante du massacre de la course de Tulsa, s’en souvient encore comme si c’était hier.

À l’époque, Fletcher n’avait que 7 ans et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il y avait soudainement tant de chaos dans son quartier. Lorsque sa mère lui a dit qu’ils devaient se dépêcher et quitter la ville, elle a suivi ses instructions.

« (Je) me souviens du bruit des armes à feu, des gens qui courent et hurlent, du bruit de l’air, comme un avion, des feux qui brûlent et sentent la fumée », a déclaré le joueur de 107 ans à Morgan Radford de NBC dans un segment pour dimanche AUJOURD’HUI. « Nous pouvions entendre quelqu’un traverser le quartier (dire) que tout le monde devrait quitter la ville, qu’ils tuaient tous les Noirs. »

Pendant le massacre de la course de Tulsa, qui a eu lieu entre le 31 mai et le 1er juin 1921, environ 300 personnes sont mortes à la suite de l’attaque de foules blanches racistes dans le quartier de Greenwood à Tulsa, qui avait connu un tel succès qu’il était connu sous le nom de Black Wall Street. Quelque 800 personnes ont été blessées, 8 000 se sont retrouvées sans abri et des générations de richesses ont été détruites. Ceux qui se sont échappés ont dû laisser la plupart de leurs biens derrière eux.

Appelant l’expérience « quelque chose que vous n’oublierez pas », Fletcher a dit qu’elle avait vu la foule piller des maisons et des corps noirs dans la rue. « Je ne sais pas s’ils étaient tous morts, mais ils étaient allongés, incapables de se lever et de bouger ou de se soustraire à tout ce qui se passait. »

«Chaque soir, j’ai un peu le sentiment qu’il est temps de courir et de ne pas dire ce qui pourrait arriver», a-t-elle poursuivi. « Je dors à peine des nuits. J’ai perdu l’appétit. … Ils ne quittent jamais votre esprit, pas le mien. C’est quelque chose auquel je pense depuis cent ans. »

« Je pense que si les gens sont assez courageux pour le faire une fois, ils le feront à nouveau, alors nous craignons que nous vivons au jour le jour. »

Le jeune frère de Fletcher, Hughes Van Ellis, n’était qu’un bébé à l’époque, mais il a déclaré que les conséquences du massacre étaient restées avec lui.

« Je ne peux pas dormir la nuit. Je dois avoir de la lumière », a déclaré le joueur de 100 ans, ajoutant qu’il faisait encore des cauchemars. « Je rêve de ce que ma sœur m’a dit. Je rêve de tout (ce) qui s’est passé. Je me réveille environ quatre fois par nuit. »

En plus de porter les souvenirs de cette nuit, les frères et sœurs pensent également que le massacre a eu un impact négatif sur la trajectoire de leur vie.

« Tant d’années, je ne suis pas allé à l’école à plein terme, donc je n’ai pas reçu l’éducation que j’aurais dû avoir, assez pour gagner décemment ma vie, comme travailler et gagner un gros salaire », a déclaré Fletcher.

Van Ellis a ajouté qu’il n’avait pas eu la chance d’aller à l’université parce qu’il devait travailler.

« Cela n’a pas été le plus facile », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devrions avoir justice pour tout cela. … (Les Noirs) ont construit les États-Unis, et nous n’en avons pas le mérite. »

Les survivants du massacre ont intenté une action en justice contre la ville, le comté et d’autres autorités locales de Tulsa et recherchent un fonds pour les victimes. Pour amplifier leurs appels à la justice, Van Ellis et Fletcher ont tous deux témoigné devant un comité de la Chambre plus tôt ce mois-ci.

Si le procès aboutit, Fletcher espère qu’un fonds pour les victimes aidera sa famille et toute autre personne qui a survécu au massacre.

« Je pense que tout le monde devrait avoir une part de cela – non pas que cela ramènera le sentiment, mais cela nous mettrait à l’aise », a-t-elle déclaré. « Je pourrais vivre plus à l’aise avec les choses dont j’ai besoin, comme … le transport et les voyages, un beau grand voyage, comme aller en Afrique. »

Fletcher veut également que l’argent profite aux descendants de ceux qui ont vécu à Greenwood en 1921 en « (les encourageant) à essayer d’aller à l’université et à obtenir une bonne éducation et de bons emplois. Ils pourraient alors faire les choses qu’ils voulaient. faire », dit-elle.

Au cours de sa vie, qui a presque commencé avec le massacre de la course de Tulsa, Van Ellis a déclaré qu’il avait vu le pays progresser dans son traitement des Noirs.

« Nous sommes venus un petit morceau, pas trop loin », a-t-il dit. « Nous devons faire beaucoup plus. »