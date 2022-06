2 séries d’époque incroyables pas aussi populaires que Bridgerton

in

Bridgerton est l’une des séries d’époque les plus emblématiques de Netflix. Mais, sur les plateformes de streaming, vous pouvez trouver 2 autres fictions qui vous feront oublier.

Il n’est pas contesté qu’avec la première de Bridgerton, Netflix s’est imposé comme l’une des plateformes avec les meilleures séries adaptées à une époque ancienne. Près de La Couronnecette bande qui est basée sur le livres de julia quinn, contient un niveau de production inégalé. En fait, c’est l’un des grands points en faveur de la bande, qui est en pleine production de sa troisième saison.

En 2020, avec sa première première, Bridgerton a fait sensation au point de devenir l’une des séries les plus regardées de l’histoire de Netflix. Son intrigue captivante et passionnante, racontant l’histoire d’amour de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) C’est ce qui a captivé des milliers de fans. Mais, son imposante mise en scène a également eu une influence sur ses téléspectateurs.

En fait, partout dans le monde, des danses ont été créées en l’honneur de Bridgerton et des copies des vêtements emblématiques de la série ont été vendues dans des millions de pays. Mais, comme si cela ne suffisait pas, l’intérêt pour l’ère Regency à Londres augmenta. Cependant, il convient de noter que ce Blockbuster original de Netflix n’est pas la seule série d’époque étonnante qui existe en streaming.

Eh bien, à travers les différentes plateformes, vous pouvez profiter de créations qui ne sont peut-être pas aussi connues que Bridgerton. En tout cas, ces fictions sont idéales pour ne pas rater la création de Shonda Rhimes jusqu’à ce qu’il arrive avec ses nouveaux épisodes. Rencontre-les.

+ 2 superbes séries d’époque moins connues que Bridgerton :

1. Le Cid :

C’est une série originale d’Espagne qui a deux saisons, qui sont disponibles sur Première vidéo. Avec, dans les deux éditions, par Jaime Lorente, la bande a 10 épisodes chaque partie et est un succès complet sur la plate-forme. C’est parce que, comme Bridgerton Il a une mise en scène imposante, étant ainsi l’une des meilleures adaptations de l’époque.

Synopsis: El Cid suit la vie de Rodrigo Díaz de Vivar, un noble castillan et héros de guerre espagnol pris entre deux mondes et deux cultures. Fidèle à Sancho, le futur roi de León et de Castille, il s’efforce de se faire remarquer à la cour avec son épée, bien qu’un complot visant à renverser le roi change sa vie.

2. L’âge d’or :

Lors de sa première en hbo max était considérée comme l’une des rares fictions dignes de renverser Bridgerton. Avec une seule saison de neuf épisodes, ce strip a longtemps été le plus regardé sur la plateforme. Bien sûr, il faut préciser que cette production est encore incomplète puisqu’il manque le lancement de la deuxième saison, pour laquelle il n’y a toujours pas de date de sortie.

Synopsis: L’âge d’or se déroule en 1882 lorsque la jeune Marian Brook quitte la Pennsylvanie pour s’installer à New York après la mort de son père. Maintenant, la jeune fille n’a d’autre choix que de vivre avec ses riches tantes. Dans sa nouvelle maison, Marian est exposée à un monde au bord de l’ère moderne lorsqu’elle se retrouve mêlée à une guerre sociale entre l’une de ses tantes et leurs voisins extrêmement riches : un magnat des chemins de fer et son ambitieuse épouse. Compte tenu de cela, Marian doit décider entre suivre les règles établies par la société ou suivre son propre destin.

