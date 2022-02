célébrités

Deux figures importantes de la fiction de HBO attirent les yeux du public dans chacun de leurs épisodes et ont de grandes possibilités d’accroître leur notoriété.

© Getty2 protagonistes d’Euphoria qui deviendront de grandes stars.

euphorie C’est l’une des séries télévisées les plus acclamées d’aujourd’hui et chaque dimanche la fureur se reflète avant chacun de ses épisodes, comme le week-end dernier où les réseaux ont été inondés de commentaires pour la pièce déjà mythique de Lexi . Un point fort de la fiction se trouve dans son casting de jeunes talents dirigé par Zendaya et Hunter Schafer, mais il y a deux autres personnes qui ne font que marcher sur le chemin de la croissance.

+2 protagonistes d’Euphoria qui deviendront de grandes stars

Lorsque la fiction créée par Sam Levinson a été créée sur l’écran HBO à la mi-2019, divers acteurs sont rapidement devenus célèbres, mais ceux qui font des pas de géant dans leur carrière sont Sydney Sweeney et Maude Apatow. La première a 24 ans et joue Cassie Howard, mais elle travaille depuis 2009, tant au cinéma que sur le petit écran. Il a de grands crédits ayant été dans Grey’s Anatomy, Pretty Little Liars, Le conte de la servante et Il était une fois… à Hollywoodparmi d’autres productions connues.

Ses participations jusqu’en 2019 étaient plus secondaires, mais tout a changé puisqu’il fait partie de la famille HBO avec un premier rôle. Dès lors, il était en charge de Big Time Adolescence, Clémentine, Nocturne, Downfalls High, Les Voyeurs et Dents de nuit. Il a été récemment confirmé qu’il fera partie de Hymne nationalle prochain film de Tony Tost dans lequel il partagera l’écran avec la chanteuse Halsey.

La deuxième jeune femme, également âgée de 24 ans, est la fille du célèbre couple Judd Apatow et Leslie Mann. Au euphorie joue Lexi Howard, la meilleure amie d’enfance de Rue et la sœur cadette de Cassie, bien qu’elle ait une carrière qui a débuté en 2005 avec une participation au film Vierge à 40 ans, mais ses scènes ont finalement été coupées. Par conséquent, la première chose que l’on peut voir d’elle est dans plusieurs œuvres dirigées par son père, qui a contribué à son grand talent.

Contrairement à Sydney, il n’a pas trop de titres sur son CV et à la télévision jusqu’à présent, il a fait partie de trois épisodes de Filles et cinq en Hollywood, en plus de quelques longs métrages. Dans son futur se trouve le projet de la série Panthéon et on s’attend à ce que dans les années à venir il apparaisse dans des productions plus importantes après ce qui a été fait en euphorie.

