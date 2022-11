2 personnages du Seigneur des Anneaux dont vous ne vous souveniez pas

CINÉMA NOUVELLE LIGNE

Frodon, Gandalf et Aragorn font partie des personnages les plus importants de l’adaptation de Peter Jackson. Quels sont les rôles de JRR Tolkien qui ont été complètement oubliés du public ?

© IMDbLe Seigneur des anneaux est disponible sur HBO Max.

Il y a des sagas qui ne se démodent pas et Le Seigneur des Anneaux est la preuve irréfutable. C’était en 1954 quand J. R. R. Tolkien a publié pour la première fois le roman fantastique épique se déroulant dans le troisième âge du soleil de la Terre du Milieu. A partir de ce concept, la franchise a commencé à grandir de plus en plus jusqu’à ce qu’en 1995 le réalisateur Pierre Jackson Il s’intéresse au projet de réaliser une adaptation cinématographique. C’est ainsi qu’est née l’une des trilogies les plus mémorables, même si tous ses personnages ne sont pas nécessairement restés dans la mémoire des spectateurs.

introduit pour la première fois La communauté de l’anneau (2001), la bande dans laquelle un hobbit nommé Frodon se lance dans une mission de destruction du légendaire Anneau Suprême. Et c’est que si Sauron parvient à l’obtenir, la Terre du Milieu pourrait être condamnée. De cette façon, il est venu Les deux tours (2002), dans laquelle cette fois Frodon -avec Sam- doit confier leur vie à Gollum pour trouver leur chemin vers le Mordor, juste à l’approche de l’armée de Saroumane.

Enfin, Peter Jackson a publié Le retour du roi (2003), où la bataille finale de la Terre du Milieu a commencé. A cette occasion, Frodon et Sam -guidés par Gollum- poursuivent leur mission jusqu’aux incendies du Mont Doom pour détruire l’Anneau. L’histoire ne s’est pas arrêtée là ! De plus, une adaptation de la trilogie de Le Hobbit et cette même année, Prime Video a créé la série intitulée Les anneaux de pouvoir. Tout au long de ce chemin, il y avait des personnages très importants dans les livres qui n’étaient pas reconnus par le public. Quelles furent?

+ Personnages oubliés du Seigneur des Anneaux

– Fredegar « Gras » Bolger

Dans le livre original de Le Seigneur des Anneaux, Gras il est présenté comme l’un des amis les plus proches de Frodon. C’est lui qui aide le protagoniste à déménager de Bag End à sa nouvelle maison à Crickhollow, où il reste finalement pour cacher l’absence de Frodon. Alors que dans les premières ébauches du scénario du premier film il occuperait un rôle important, dans l’adaptation il n’apparaît finalement que comme un personnage secondaire qui ça se voit à peine à l’écran.

– Thranduil

Si vous avez lu les romans de JRR Tolkien, vous savez probablement Thranduilqui en vérité était complètement absent des films de Le Seigneur des Anneaux. Considéré comme le roi des elfes et père de Legolas, il est l’une des figures de la trilogie Le Hobbit. Ce personnage envoie son fils à Rivendell dans le but de signaler que Gollum a fui la Forêt-Noire. Tout ce qui se passe autour de lui dans la Guerre de l’Anneau a été complètement oublié et n’a jamais été adapté au cinéma.

