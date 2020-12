2 nouveaux films DC Comics feront leurs débuts exclusivement sur HBO Max chaque année

Ne vous attendez pas à ce que le flux des films DC ralentisse de si tôt. WarnerMedia est sur le point d’accélérer la production d’adaptations de bandes dessinées de l’éditeur légendaire dans les années à venir. Non seulement nous aurons plus de films conçus comme des sorties en salles, mais le studio prévoit également de sortir deux nouveaux films DC par an qui seront diffusés exclusivement sur le service de streaming HBO Max.

Le président de DC Films, Walter Hamada, qui est l’un des chefs de studio de haut niveau au sein de l’infrastructure Warner Bros.à WarnerMedia, a récemment été interviewé au sujet de la sortie du film de super-héros attendue dans le futur. Dans le cadre de la pièce, il est expliqué que l’objectif est de publier deux films DC chaque année sur HBO Max, qui a été lancé plus tôt cette année. Ce serait en plus de toutes les autres adaptations produites par le studio. La pièce note qu’il pourrait y avoir jusqu’à quatre films DC sortant en salles par an à partir de 2022. Cela signifie que si tous les cylindres tirent à leur capacité maximale, nous pourrions obtenir six sorties de DC Films en une seule année.

Aucun titre n’a encore été réglé mais Choc statique et la longue gestation Fille chauve-souris Les films sont nommés comme des projets susceptibles de devenir des versions exclusives de HBO Max. On pourrait imaginer que des personnages de renom tels que Batman et Wonder Woman continueront à bénéficier du traitement sur grand écran. Alors ne t’attends pas à voir Wonder Woman 3, qui a été mis sur la voie rapide, pour sauter les théâtres. Il est également probable que ces films en streaming uniquement viendront avec des budgets comparativement plus petits.

Récemment, Wonder Woman 1984 a été publié sur le service tout en faisant ses débuts simultanément dans les salles de cinéma. WarnerMedia a secoué l’industrie de manière très grave il y a plusieurs semaines lorsqu’il a été annoncé que le studio ferait de même pour l’ensemble de son ardoise 2021. Bien qu’il y ait eu beaucoup de recul, avec Dune revenir éventuellement à une sortie en salle et Godzilla contre Kong dans les airs, car Legendary Pictures, qui a cofinancé les projets, est mécontent. Mais ce ne sont pas des versions exclusives en streaming. De plus, les chefs de studio ont déclaré que ce plan ne s’étend pas au-delà de 2021. Cela a du sens, car on estime qu’ils sacrifient des milliards au box-office en publiant ces films sur HBO Max.

Le streaming devenait l’avenir avant même que 2020 ne bouleverse le secteur du cinéma. Netflix a poussé. Les goûts de Disney +, Amazon, CBS All Access, Peacock et plus ont poussé. Malheureusement, HBO Max est en mauvaise posture avec moins de 13 millions d’abonnés jusqu’à présent, par rapport à Netflix (195 millions) et Disney + (87 millions). Tout comme Disney utilisé Guerres des étoiles pour attirer les abonnés avec The Mandalorian, WarnerMedia se tournera vers ses héros DC pour stimuler les affaires. Reste à voir si la stratégie et l’investissement porteront leurs fruits ou non. Cette nouvelle nous parvient via le New York Times.

Sujets: HBO Max, Streaming