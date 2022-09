2 nouveautés de l’iPhone 14 qui étaient déjà sur les mobiles Xiaomi depuis des années

Non seulement Xiaomi copie: Apple a également adopté certaines fonctions mobiles Xiaomi dans son nouvel iPhone 14

Il est courant de voir des marques d’origine chinoise « s’inspirer » des idées des entreprises occidentales, et on parle souvent de la fonctions que Xiaomi copie d’Apple pour les ajouter à vos propres produits. Cependant, parfois, les règles du jeu changent et ce sont les marques occidentales qui finissent par suivre les traces des firmes chinoises.

Un exemple de ce dernier cas se trouve dans les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro. Comme on dit dans Autorité Androidles nouveaux smartphones d’Apple inclure deux nouveautés du jamais vu sur iPhone (et qui pour certains est passé inaperçu), que l’on a pu retrouver longtemps sur certains téléphones Xiaomi.

Le GPS double bande et les capteurs de lumière doubles arrivent sur iPhone

Pour la première fois dans l’histoire de l’iPhone, Apple a inclus un double capteur de lumière ambiante: L’un est situé à l’avant du téléphone et l’autre à l’arrière, et la combinaison des deux permet Le système de luminosité automatique de l’écran agit de manière plus précise en s’adaptant à chaque environnement.

C’est une fonction extrêmement utile et pratique, mais c’est loin d’être une fonctionnalité innovante. Et c’est que Xiaomi a introduit cette fonctionnalité pour la première fois dans le Xiaomi Mi 10et ces dernières années, nous avons pu le trouver dans un grand nombre de mobiles de l’entreprise, y compris des modèles beaucoup moins chers des familles Redmi et Redmi Note.

De plus, Xiaomi n’est pas la seule marque d’appareils Android à utiliser ce système : les téléphones mobiles comme le Google Pixel 6 Pro utilisent également un capteur situé à l’arrière du téléphone pour calculer le niveau d’éclairage ambiant, et régler la luminosité de l’éclairage. écran en conséquence.

Pour parler de la deuxième nouveauté de l’iPhone qui existait déjà dans les mobiles Xiaomi, nous devons remonter à l’année 2018: c’est alors que Xiaomi a annoncé, avec son Xiaomi Mi 8l’arrivée de GPS bi-fréquenceun système de géopositionnement plus précis qui permet à l’appareil de se connecter à divers signaux GPS afin de calculer la position plus rapidement et d’offrir également des données de localisation plus précises. De plus, il s’agit d’une technologie plus efficace qui devrait consommer moins d’énergie que l’iPhone 14 Pro (les modèles « normaux » n’incluent pas cette fonctionnalité.)

