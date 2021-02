2 mars. Hyundai Bayon apparaît dans le teaser avant la présentation

Après la présentation de l’innovante et électrique Ioniq 5, Hyundai publie désormais un dernier teaser de sa prochaine nouveauté, le Bayon. Bref, un petit crossover, essence, dont la présentation officielle devrait avoir lieu le 2 mars.

Annoncé comme la nouvelle proposition d’entrée de gamme dans le domaine des multisegments, le Hyundai Bayon se montre maintenant dans un petit teaser, à travers lequel il montre à nouveau une partie de la partie avant et, plus précisément, les feux de jour minces, pour couronner un grille avant et prises d’air latérales, toutes deux de dimensions particulièrement généreuses.

Soit dit en passant et selon ce qu’il est possible de percevoir, le petit CUV (Véhicule utilitaire multisegment) cherchera à s’affirmer à travers une esthétique extérieure audacieuse et audacieuse, mais aussi en adéquation avec ce que sont les derniers modèles de la marque sud-coréenne.

Successeur possible de la version plus aventureuse de l’utilitaire i20, baptisé Active, notamment parce qu’il partage la même plateforme, ce Hyundai Bayon devrait d’ailleurs opter pour les mêmes moteurs que ce dernier, parmi lesquels, les trois bien connus -cylindre 1.0 Turbo 120 ch, en plus du 1,2 MPI atmosphérique 84 ch.

Selon l’hélice choisie, la nouvelle proposition de Hyundai pour le segment B, peut inclure des boîtes de vitesses manuelles à cinq et six vitesses, ainsi qu’une transmission automatique à double embrayage; ce dernier, disponible uniquement avec les moteurs turbocompressés.

Tout aussi prévisible, c’est l’option pour une suspension plus haute que sur l’i20, en plus de quelques détails supplémentaires qui lui permettent de se positionner dans la catégorie crossover.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date fixée pour le début de la commercialisation, et encore moins de prix, le Hyundai Bayon devrait être lancé sur le marché, après la présentation officielle le 2 mars, toujours au cours du premier semestre 2021.

