2 La réaction de Chainz à la danse sensuelle de Mulatto est hilarante

2 Chainz n’a pas pu contenir sa perplexité quand il a vu Mulatto le laisser tomber lors de leur dernière performance.

2 Chainz vient de sortir son nouvel album studio Alors aidez-moi Dieu!, qui présente le single « Quarantine Thick » avec Mulatto. La chanson a bien fonctionné avec les fans, qui ont adoré revoir les images de la performance du duo sur le morceau lors de la soirée de sortie. Un moment, en particulier, se démarque pour certaines personnes, y compris Chainz lui-même, alors qu’il se souvient de la soirée amusante. «Loook at my face», a écrit 2 Chainz sur Instagram, ajoutant un emoji époustouflant et un emoji riant dans sa légende. La vidéo montre Mulatto le laissant tomber dans une danse sensuelle. Au début, Chainz n’a même pas réalisé ce qui se passait sur scène mais, quand il a repéré Mulatto y entrer, tout son visage s’est transformé en un air interrogateur. Il a frappé une légère inclinaison de la tête, se demandant apparemment, « putain, pourquoi fait-elle tout cela? » avant de commencer à regarder autour de lui pour voir si quelque chose d’autre était aussi confus que lui.

Paras Griffin / Getty Images Le moment qui a déclenché sa réaction est venu lorsque Mulatto a fait pendre le microphone au-dessus de son visage, prenant une pause dans la chanson et l’utilisant explicitement comme accessoire. Dans les commentaires, les gens ont ri avec « Oncle Toni », tandis que d’autres se demandent ce que sa femme en penserait. 2 Chainz les a invités à frapper son épouse, offrant même de lui distribuer son numéro. Comment réagiriez-vous si vous étiez sur scène avec Mulatto quand elle a commencé à faire ça? Similaire à 2 Chainz?