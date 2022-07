2 hommes hospitalisés après une explosion au magasin Goop de Gwyneth Paltrow

Deux hommes ont été hospitalisés après avoir été brûlés au magasin Goop de Gwyneth Paltrow à Long Island.

Un buvard de la police de The East Hampton Star a déclaré que les agents avaient répondu à une « scène étrange » au 4 Bay Street de Goop à Sag Harbor le 25 juin.

Les deux hommes ont déclaré à la police que de l’alcool à friction avait été placé dans certaines des bougies du magasin, ce qui a provoqué une « grande explosion et des flammes ».

Gwyneth Paltrow assiste à la première de la saison 1 de « The Politician » de Netflix au DGA Theatre le 26 septembre 2019 à New York. Dimitrios Kambouris / Getty Images pour Netflix

Les policiers ont ensuite agi rapidement et appliqué des compresses de glace sur les blessures des victimes avant qu’elles ne soient emmenées à l’hôpital. Un homme, qui souffrait d’une grave brûlure au dos et aux oreilles, a été transporté par hélicoptère à l’hôpital universitaire de Stony Brook et l’autre personne qui a subi des brûlures au visage a été transportée à l’hôpital de Southampton dans une ambulance.

Selon Gens, le chef de la police du village de Sag Harbor, Austin J. McGuire, a déclaré qu’il n’avait rien vu de tel au cours des 26 années où il travaillait comme officier, et a déclaré que l’alcool à friction avait été ajouté aux bougies pour faire fondre. des guimauves pour des s’mores après qu’un employé du magasin eut vu la technique sur les réseaux sociaux. Le ministère n’a pas répondu à une demande de commentaire d’AUJOURD’HUI au moment de la publication.

McGuire a ajouté que les choses auraient probablement été pires s’il n’y avait pas eu d’extincteur sur place.

Un représentant de Goop est revenu à AUJOURD’HUI, affirmant que « les informations sur l’alcool à friction et les bougies sont factuellement incorrectes ».

Ils ont dit qu’il « y avait eu un incendie accidentel lié à une station de s’mores au magasin goop samedi dernier ».

« Nous souhaitons un prompt rétablissement aux deux blessés et sommes reconnaissants qu’il n’y ait pas eu d’autres blessés. Aucune bougie n’était utilisée au moment de l’incendie accidentel », a poursuivi le représentant.

