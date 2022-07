2 films dramatiques incontournables avec Will Ferrrell

recommandations

Bien qu’il soit plus associé au monde de la comédie, la figure de Présentateur il a de grands rôles dans des histoires plus sérieuses. Nous vous disons ce qu’ils sont.

©IMDBWill Ferrel.

Beaucoup d’acteurs devenus populaires dans le monde entier grâce à leur capacité à faire rire les gens ont fini par vouloir prouver qu’ils étaient capables de jouer dans des productions dramatiques. Jim Carreypar exemple, l’a fait d’abord avec Le spectacle de Truman Oui homme sur la Lunepuis avec Soleil éternel de l’esprit impeccable Oui Plaisanter. Un autre qui a également fait une tournée comme celle-ci était Steve Carellque nous avons vu dans Bureau Oui Vierge à 40 ansmais il a fait des rôles plus tragiques comme dans Petite Miss Soleil ou le déchirant beau garçon.

A ce groupe de comédiens transformés en grands acteurs dramatiques on peut ajouter Will Ferrelun comédien dont la carrière a commencé en 1995 et qui était principalement lié au monde de la comédie au point d’être le fondateur de la société de production drôle ou mourir. Mais tout ce que fait cet acteur n’est pas forcément pour rire, et il est très capable de transmettre d’autres émotions. On vous parle de deux films incontournables dans lesquels il le dit très clairement.

+Les grands rôles dramatiques de Will Ferrell

2 – Plus étrange que la fiction

En 2006, Marc Forster porté au grand écran une histoire écrite par Zach Helm qui comportait Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal et Dustin Hoffman comme protagonistes avec Will Ferrel. Dans ce long métrage, on voit un contrôleur des impôts joué par Ferrell qui vit une vie complètement calculée. Chaque pas, chaque chose qu’il fait est régie par la routine. Cependant, un jour, il commence à entendre une voix dans sa tête qui raconte tout ce qu’il fait. Bientôt, il découvrira qu’il est devenu le protagoniste de la nouvelle histoire d’un écrivain de renom. Il n’est disponible sur aucune plate-forme mais il est facile de le trouver sur Internet.

1 – Tout doit disparaître

Si vous êtes abonné à MUBI Nous vous disons que vous pouvez y trouver dans son catalogue un film assez petit mais très percutant, sorti en 2010 et réalisé par Dan Rush et c’était une adaptation de la pièce « Pourquoi ne danses-tu pas » de Raymond Carver. Dans ce long métrage, Ferrell il se met à la place d’un homme avec de graves problèmes d’alcool qui perd son emploi le jour même et est quitté par sa femme. En arrivant à la maison, vous découvrirez que toute votre vie est éparpillée sur le front, offrant ainsi une opportunité de mélanger et de redonner.

+Le prochain grand film de Will Ferrell

Parmi les six projets répertoriés dans le profil de IMDb de Will Ferrel, l’un des temps forts arrivera au milieu de l’année prochaine et figure parmi les sorties les plus attendues des cinéphiles. Il s’agit de Barbiele film qu’il réalisera Greta Gerwig d’un scénario écrit avec son partenaire, Noé Baumbach. Il n’a pas été officiellement révélé quel était le rôle de Will Ferrel dans cette production mais des rumeurs suggèrent qu’il sera le principal antagoniste de l’histoire. Cela a à voir avec les photos divulguées du tournage, où plusieurs des personnages ont été vus sur des patins; On suppose qu’ils feraient partie d’une scène de poursuite où Ferrell je chercherais Barbie et Kenjoué par Margot Robbie et Ryan Goslingrespectivement.

