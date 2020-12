2 Espagnols sur 3 avouent avoir cru à un canular WhatsApp

WhatsApp continue d’être une source de canulars inquiétants.

WhatsApp est un excellent mécanisme de communication mais aussi un drain constant de mensonges, en particulier pour ceux qui connaissent moins Internet et sa quantité de trollsBien que tout soit dit, ils ne sont pas les seuls.

Selon une enquête réalisée par l’assureur Línea Directa, 70% des Espagnols admettent avoir cru à des informations qui leur sont parvenues via WhatsApp et qui, finalement, se sont révélées fausses. À ce propos, en outre, 90% des personnes interrogées considèrent que diffuser sciemment de fausses informations devrait être un motif de sanction.

Cette étude « Homo Digitalis: Les risques de l’utilisation de la technologie dans la vie quotidienne » vise à identifier les « peurs technologiques » des Espagnols. Parmi les plus répétés sont canulars des réseaux sociaux, les cyberattaques et la fourniture de données personnelles sur le réseau et l’utilisation qui en est faite.

L’actualité manquante inquiète le public

Avec l’apparition de Covid-19, nous avons souffert non seulement d’une pandémie de santé, mais d’une tempête de fausses nouvelles ce qui a conduit à une méfiance générale au sein de la population. Nous sommes préoccupés par les nombreux canulars qui nous viennent chaque jour de différentes sources et ne pas pouvoir les distinguer. Seuls 31% des Espagnols déclarent pouvoir identifier les fausses nouvelles sans problème.

Compte tenu de cela, tout n’est pas négatif. Un retentissant 80% des répondants ils préfèrent être informés dans les médias car ils les considèrent plus fiables que les informations isolées qu’ils reçoivent via WhatsApp ou d’autres réseaux sociaux. Dans cette ligne, encore 9 sur 10 demandent qu’il soit sanctionné à quiconque diffuse ce type de contenu.

Au contraire, malgré l’importance pour les Espagnols d’informations véridiques provenant de sources autorisées, seuls 16% seraient prêts à payer pour des informations provenant de médias professionnels et une surprenante 21% considèrent que les informations de leurs amis et groupes WhatsApp sont plus fiables que celles des médias.

