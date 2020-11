2 des célèbres cahiers de Darwin, y compris le croquis emblématique de ‘Tree of Life’, sont manquants

Un voleur a peut-être volé deux des cahiers de Charles Darwin, dont un contenant son croquis emblématique de 1837 “Tree of Life”, selon la Cambridge University Library en Angleterre.

Les livres ont été vus pour la dernière fois à l’automne 2000, lorsqu’ils ont été pris dans les salles fortes ultra-sécurisées des collections spéciales de la bibliothèque de l’Université de Cambridge pour une séance photo. Lors d’un contrôle de routine en janvier 2001, cependant, les conservateurs ont découvert que la petite boîte bleue contenant les livres manquait. Bien qu’il soit possible que la boîte ait été égarée, des recherches exhaustives au fil des ans n’ont donné aucun résultat, de sorte que la bibliothèque envisage la possibilité que la boîte ait été volée.

«Je suis navrée que l’emplacement de ces cahiers Darwin, y compris le dessin emblématique de Darwin« Tree of Life », soit actuellement inconnu,» Jessica Gardner, bibliothécaire universitaire et directrice des services de bibliothèque, dit dans un communiqué . “Mais nous sommes déterminés à faire tout ce qui est possible pour découvrir ce qui s’est passé et ne négligerons rien pendant ce processus.”

En relation: Génie créatif: les plus grands esprits du monde

La bibliothèque a rapporté la nouvelle des cahiers manquants aujourd’hui (24 novembre), également connu sous le nom de “Journée de l’évolution” – le 161e anniversaire de la publication du livre révolutionnaire de Darwin “ À propos de l’origine des espèces », qu’il a écrit environ 20 ans après avoir noté son célèbre croquis dans le cahier maintenant disparu.

Darwin a fait le croquis à 28 ans, peu de temps après son retour de son expédition mondiale à bord du HMS Beagle. Ces cahiers sont appelés «Cahiers de transmutation» de Darwin, car c’est là qu’il a théorisé pour la première fois comment les espèces pourraient «transmuter» des formes anciennes aux formes ultérieures, un processus défini plus tard comme La théorie de l’évolution de Darwin .

L’autre cahier contient les notes de Darwin sur sa théorie de l’évolution en termes de répartition géographique, d’origine des humains et de classification par filiation, selon la Cambridge University Library.

Charles Darwin a écrit «Je pense» (en haut à gauche), puis a dessiné le célèbre croquis de «l’Arbre de la vie» dans l’un des journaux maintenant manquants. (Crédit d’image: Bibliothèque de l’Université de Cambridge)

La théorie de Darwin était controversée à son époque, bien que l’évolution soit maintenant une science établie. Environ 97% des scientifiques modernes acceptent la théorie, selon un rapport de 2009 du Centre de recherche Pew . Cependant, malgré des montagnes de preuves biologiques, génétiques et géologiques soutenant la théorie de Darwin, le sujet est toujours débattu dans les salles de classe américaines; environ 60% des professeurs de biologie des lycées publics disent qu’ils ne préconisent ni le créationnisme ni la biologie évolutionniste pendant les cours, selon un rapport de 2011 Magazine scientifique , et il n’est pas rare de voir titres à propos de ces “controverses en classe” même maintenant.

Les deux cahiers manquants sont disponibles numériquement en ligne – ici et ici – mais la bibliothèque espère récupérer les vrais livres. Ils ont informé la police du Cambridgeshire, qui a ajouté les cahiers à la base de données des œuvres d’art volées d’Interpol, et a également enregistré la disparition des cahiers dans le registre britannique des pertes d’art.

La bibliothèque demande également au public des pistes, qui peuvent être données de manière anonyme.

“Nous serions extrêmement reconnaissants d’entendre tout membre du personnel, passé ou présent, les membres de l’industrie du livre, les chercheurs ou le grand public, avec des informations qui pourraient aider à récupérer les cahiers”, a déclaré Gardner. “Quelqu’un, quelque part, peut avoir des connaissances ou des idées qui peuvent nous aider à remettre ces cahiers à leur place au cœur du patrimoine culturel et scientifique du Royaume-Uni.”

Toute personne disposant d’informations sur les deux blocs-notes peut envoyer un e-mail à la bibliothèque à l’adresse [email protected] ; la police du Cambridgeshire à leur site Internet ou Crimestoppers avec les numéros d’identification 800 555111 à www.crimestoppers-uk.org .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.