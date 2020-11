2 Chainz pèse sur Kanye West et Lil Wayne soutenant Donald Trump

Lil Wayne et Kanye West sont peut-être les deux alliés industriels les plus proches de 2 Chainz. Ils sont également tous deux partisans de Donald Trump, Kanye ayant même dépensé des millions pour un stratagème de cockamie (et infructueux) pour siphonner les votes de Joe Biden en se présentant lui-même à la présidence.

2 Chainz a soutenu Joe Biden et a fait campagne pour lui en Géorgie

Cependant, comme il l’a dit Le club du petit-déjeuner, il ne va pas tenir les opinions politiques de Weezy et Ye contre eux. [Jump to 15 minutes.]

« Je ne sais pas », a déclaré 2 Chainz interrogé sur les deux Trumpers. « Ce ne sont pas mes partenaires en fonction de leurs préférences politiques ou de leurs pensées. Ce sont mes partenaires à cause de qui ils sont. Ce sont mes partenaires à cause de notre relation, de ce que nous avons construit au fil du temps … » Je ne vais pas arrêter de parler à Wayne. Quoi que vous traversiez, quoi qu’il fasse … voyez, ce dont je suis fier, c’est que mes relations ne sont pas basées sur l’industrie. Je n’ai jamais besoin de faire une autre chanson avec l’un ou l’autre de ces chats. On va toujours avoir un rapport. On va toujours avoir une relation. Je l’ai vu arriver mais ces gens ont grandi. Vous devrez leur demander quel était leur angle et quelles étaient leurs croyances. «

Maintenant que les élections sont terminées et que Biden a gagné, tout le monde devrait-il mettre de côté ses différences politiques?