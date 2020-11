2 Chainz insensible au soutien de Lil Wayne et Kanye West

2 Chainz n’est pas sur le point de laisser la politique s’interposer entre ses amitiés de longue date avec Kanye West et Lil Wayne.

2 Chainz est officiellement venu livrer son tout nouvel album Alors aide-moi Dieu, un projet lourd qui présente des apparitions de Lil Wayne, Mulatto, Kanye West, Rick Ross, Lil Uzi Vert, Kevin Gates, etc. Après sa sortie, Tity Boi a pris un moment pour le couper avec The Breakfast Club pour discuter du projet, attrapant l’oreille de Jay-Z avec « Southside Hov », et les différences politiques qu’il partage avec ses amis et collaborateurs de longue date Kanye West et Lil Wayne . Christopher Polk / Getty Images Vers les seize minutes, Charlamagne demande comment 2 Chainz – un fervent partisan de la campagne Biden – a pu réconcilier les croyances de Trump soutenues par deux de ses plus proches partenaires. Et alors que les différences politiques ont été connues pour faire des ravages sur les amitiés et même les liens familiaux, 2 Chainz n’était pas sur le point de laisser de telles choses s’interposer entre quelque chose de solide. Bien qu’il admette qu’il n’est pas tout à fait sûr de ce que Weezy et Yeezy pensaient de son rôle dans le changement de bleu de la Géorgie, il explique que ses amitiés vont au-delà de tout alignement politique. «Ce ne sont pas mes partenaires en raison de leurs préférences politiques ou de leurs pensées», soutient-il. «Ce sont mes partenaires à cause de qui ils sont. Ce sont mes partenaires à cause de notre relation, de ce que nous avons construit au fil du temps. Quoi que Wayne décide, c’est un homme adulte avec des enfants. Je ne vais pas arrêter de parler Quoi que vous traversiez – le truc à propos de moi, ce dont je suis fier, c’est que mes relations ne sont pas basées sur l’industrie. Je n’ai jamais à faire une autre chanson avec l’un ou l’autre de ces chats. un rapport. Nous allons toujours avoir une relation. J’ai vu cela arriver mais ces gens ont grandi. Vous devrez leur demander quel était leur angle et quelles étaient leurs croyances. « Découvrez la conversation complète avec 2 Chainz ci-dessous et assurez-vous de consulter son nouvel album Alors aide-moi Dieu ici.