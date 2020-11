2 Chainz a «abandonné» la fonctionnalité Jay-Z après plusieurs rejets

Après des années à essayer de mettre Jay sur une piste, 2 Chainz brandit son drapeau blanc.

Il a enfin livré son anticipé Alors aidez-moi Dieu! album et les fans de 2 Chainz ne peuvent pas en avoir assez. Le rappeur est apparu sur Le club du petit-déjeuner vendredi 13 novembre où il a discuté de son dernier projet et Charlamagne Tha God a évoqué Jay-Z, alors que 2 Chainz rendait hommage à l’icône du rap sur son morceau « Southside Hov ». Le rappeur d’ATL a déclaré qu’il avait parlé avec Jay du disque avant de l’inclure dans le projet tout en révélant pourquoi il avait renoncé à recevoir un long métrage Jay-Z très convoité.

Ari Perilstein / Intermittent / Getty Images «Moi et Hov cool, je lui ai envoyé la vidéo quand je l’ai fait», a-t-il expliqué. «Juste pour lui montrer l’angle que je n’essayais pas d’être lui, mais c’était le … puisque c’était un échantillon de Hov et les choses dont je parlais dans la chanson, c’était des trucs de Hov, alors je l’a nommé «Southside Hov». Mais euh, il était comme, ‘Je suis honoré par ça.’ Nous avons fait un va-et-vient sympa, mais je lui ai envoyé la vidéo dès que je l’ai fait. « Depuis près d’une décennie, 2 Chainz essaie de faire en sorte que Jay-Z lui offre une fonctionnalité, mais cela ne s’est pas encore produit. « Pour ce qui est d’essayer de lui faire faire quelque chose, oui, j’ai abandonné », a déclaré 2 Chainz en Le club du petit-déjeuner les hôtes ont ri. « Je n’aime pas le rejet et j’ai ce petit truc mental – les gens ne le savent même pas. Les gens avec qui je traite ne le savent même pas, où je pourrais demander quelque chose à quelqu’un trois fois au cours de toute ma vie et en secret , après la troisième fois, je ne serai jamais, jamais, jamais aimé [say anything]. « Après que DJ Envy ait dit qu’il était plus un « demander deux fois » et ne plus jamais demander de type de personne, 2 Chainz a admis qu’il était plus une personne « deux fois » aussi. « Ne même pas dire ça envers Hov, c’est juste comme … Je l’ai dit plusieurs fois, même sur ma liste de choses à faire, j’ai dit quelque chose récemment. Être sur le Pierre roulante, Obama, Hov … Si ça arrive, ce sera une bénédiction, si ça n’arrive pas, c’est juste quelque chose qui n’arrive pas. « 2 Chainz a également parlé de Jay avec Apple Music. «Je n’ai pas vraiment de modèle. Il y a des gens que j’admire comment ils bougent. Hov est l’un d’entre eux. Être une personne très cool et savoir se déplacer dans une pièce pleine de vautours. Je mentirais si je disais que je n’ai pas étudié certaines parties du frère. Découvrez 2 Chainz discutant avec Le club du petit-déjeuner au dessous de.