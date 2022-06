2 autres Samsung Galaxy reçoivent la mise à jour Android de juin 2022

Partager

Samsung met à jour deux nouveaux terminaux de la famille Samsung Galaxy avec le correctif de sécurité de juin 2022.

Samsung a été le premier fabricant à mettre à jour ses terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android et donc la marque coréenne a déjà mis à jour, d’abord, le Galaxy S21 et le Galaxy Tab S7+ et plus tard, le Galaxy S22 et le Galaxy Z Fold 2.

En ce sens, aujourd’hui, le jour même où Google a publié la mise à jour Android de juin 2022, nous venons d’apprendre que Deux autres Samsung Galaxy reçoivent déjà cette mise à jour.

Samsung commence à déployer la mise à jour de juin sur deux autres appareils mobiles

Comme le confirme le média spécialisé 9to5Google, Samsung a lancé la mise à jour Android de juin 2022 sur plus de smartphones de sa gamme Galaxy Ainsi, les deux nouveaux appareils de la société coréenne qui reçoivent déjà la mise à jour Android de juin 2022 sont les suivants :

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxie A73

Dans le cas du Samsung Galaxy Z Flip 3, le terminal pliable de la firme coréenne a commencé à recevoir la mise à jour Android de juin 2022 en Corée du Sud avec la version du firmware F711NKSU2CVEE. Cette mise à jour comprend le correctif de sécurité de juin 2022 et active une nouvelle fonctionnalité One UI 4.1 appelée Smart Widgets, qui vous permettra de créer des widgets personnalisés qui peuvent être empilés et peuvent contenir plusieurs widgets à la fois.

De son côté, l’un des terminaux milieu de gamme les plus récents de Samsung, le Galaxy A73 reçoit également le dernier correctif de sécurité Android via un OTA qui arrive avec le numéro de build A736BXXU1AVE3. Cette mise à jour a déjà été déployée en Malaisie et devrait atteindre plus de régions du monde au cours des prochains jours.

Ces 9 téléphones Samsung bon marché reçoivent déjà Android 12

Si vous possédez un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil. Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

