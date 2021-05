2 astronautes envoient un hommage hors du commun depuis l’espace pour la journée d’appréciation des enseignants

Smartbox Escapade d'1 nuit à 2 à Cannes en hôtel de luxe 4* avec accès à l’espace bien-être Coffret cadeau Smartbox

Mettez-vous dans la peau des plus grandes vedettes du cinéma et venez vivre une expérience inoubliable à Cannes ! Le Cristal Hotel & Spa vous accueille pour 1 nuit en chambre double Privilège avec petit-déjeuner buffet et accès d’1 journée à l’espace bien-être de l’établissement. Situé au dernier étage de celui-ci, vous pourrez y apprécier la piscine chauffée intérieure-extérieure avec col de cygne et zone à hydrojet, mais également un sauna et un hammam. Accordez-vous cette pause douceur et détente et créez-vous de merveilleux souvenirs. À 200 mètres du boulevard de la Croisette et des plages, ce 4 étoiles a un emplacement idéal pour se promener à pied dans le centre-ville de la Cité des Festivals. Arpentez les rues chaleureuses aux boutiques de luxe et galeries d’art, avant de retrouver la promenade de la Croisette bordée de palmiers et desservant les plages huppées. Remontez la baie jusqu’au Palais des Festivals pour monter ses 24 marches. Le duo le plus glamour de Cannes, c’est vous !