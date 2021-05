«  2 astronautes drôles  »: les vétérans de la NASA Mike Massimino et Garrett Reisman lancent un nouveau podcast

Mike Massimino et Garrett Reisman ne tardent pas à clarifier le titre de leur nouveau podcast. Les deux vétérans de la NASA veulent que leurs auditeurs sachent qu’ils ne sont pas deux « drôles de gars ».

« Nous ne sommes pas des gars drôles, nous sommes des astronautes drôles! » disent les deux, presque à l’unisson.

« Nous ne voulons pas que les gens pensent que nous nous vantons d’être drôles. Nous ne le sommes pas. Ce n’est pas ce que nous disons », insiste Massimino. « Nous sommes drôles pour les astronautes. »

Quels qu’ils soient, leurs plaisanteries suscitent beaucoup de rires dans « 2 Funny Astronauts », qui sortira mercredi 5 mai. Le podcast hebdomadaire sera disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube, avec d’autres services en ligne à suivre.

En rapport: La carrière spatiale de l’astronaute de la NASA Mike Massimino en photos

En tant qu’astronaute, Massimino a volé sur deux missions de navette spatiale pour desservir le télescope spatial Hubble. Reisman a vécu à bord de la Station spatiale internationale et a ensuite aidé à livrer un module d’amarrage russe au complexe en orbite.

Maintenant, tous deux sont des professeurs d’université – et des acteurs occasionnels; Massimino est apparu comme lui-même sur « The Big Bang Theory » et Reisman est récemment apparu sur « For All Mankind » d’Apple TV +. Les deux amis de longue date n’ont jamais eu la chance de voler ensemble, ils voulaient donc trouver une autre façon de travailler ensemble.

«À l’époque où nous étions ensemble au bureau des astronautes, nous nous disputions régulièrement», se souvient Reisman dans une interview accordée à collectSPACE.com. « Après avoir quitté la NASA, nous avons tous les deux fait des choses dans le domaine public et pendant longtemps nous avons continué à dire que ce serait formidable si nous faisions quelque chose ensemble. »

Mike Massimino, vu en 2002 lors d’une sortie dans l’espace à l’extérieur de la navette spatiale Columbia pour desservir le télescope spatial Hubble. (Crédit d’image: NASA)

Les deux astronautes (drôles) ont pensé à exploiter leurs expériences à l’écran et ont rencontré des sociétés de production pour lancer une émission de télé-réalité, mais ont finalement décidé de créer le podcast.

« Nous avons dit pourquoi ne faisons-nous pas juste un podcast, parce que même nous pourrions comprendre cela, non? » dit Reisman.

« Je n’étais pas si sûr de ça, » intervint Massimino.

« Vous savez, nous ne sommes pas doués pour la technologie », a déclaré Reisman, qui, comme Massimino, est titulaire d’un doctorat en génie mécanique. « Nous devions faire de notre mieux. »

Il s’est avéré que « 2 Funny Astronauts » avait besoin de technologie pour rendre cela possible. Bien que les deux hôtes soient originaires de la région des trois États (comme l’attestent encore leurs accents du New Jersey et de Long Island), Reisman travaille maintenant à Los Angeles, tandis que Massimino est à New York.

« Nous ne pouvons pas être ensemble dans la même pièce, ce qui est dommage pour cela, mais grâce à la technologie – nous avons un très bon producteur – nous sommes capables de nous associer », a déclaré Massimino. « Le seul problème est que parfois nous devons faire monter Garrett un peu plus tôt que prévu. A part cela, cela semble avoir plutôt bien fonctionné jusqu’à présent. »

En rapport: L’astronaute Garrett Reisman parle des hauts et des bas de l’espace

Garrett Reisman, comme on le voit en 2010, profitant de l’environnement zéro-g sur le pont intermédiaire de la navette spatiale Atlantis. (Crédit d’image: NASA)

Chaque épisode de « 2 Funny Astronauts » met en scène Massimino et Reisman se disputant les sujets qu’ils aiment discuter, bien que les deux essaient de rester proches du sujet de l’exploration spatiale.

Ce n’est pas votre conférence typique de la NASA sur « comment être un astronaute ».

« Ce que nous allons vraiment essayer de faire, c’est démystifier ce que c’est que d’être un astronaute », a déclaré Massimino à collectSPACE. « Souvent, la perception est que nous sommes très étouffants et très proches du livre. Nous voulons juste montrer aux gens ce que c’est que de passer du temps avec des astronautes, à quel point il peut être amusant d’être un astronaute et certaines des manigances qui ont eu lieu. »

Le podcast ne sera pas « torride », a déclaré Reisman, mais il ne sera pas non plus classé G.

« Nous avons parlé de cela, de ce pour quoi nous visons, et nous nous sommes mis d’accord sur le PG-13. Donc, nous pourrions parfois dire un mauvais mot, mais rien de si grave que je serais gêné d’en parler devant mes enfants », a déclaré Reisman.

« Mais c’est l’idée, de raconter l’histoire d’être un astronaute d’une manière relatable, d’une manière réaliste et évidemment d’une manière amusante », a-t-il déclaré.

Bien sûr, ce sera aux auditeurs de juger si Massimino et Reisman ne sont drôles que pour être des astronautes, ou tout autour de drôles de gars.

« Si c’était une bonne idée, c’était toute mon idée. Si c’est une mauvaise idée, c’était celle de Garrett. Alors pourquoi n’attendons-nous pas », a déclaré Massimino en riant.

Poursuivre collectSPACE.com au Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.