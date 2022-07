2 acteurs Marvel rejoignent le MonsterVerse d’Apple TV

Apple TV

Deux acteurs qui ont participé à l’univers cinématographique Marvel et qui ont un lien important rejoindront la série Apple TV MonsterVerse.

De quels acteurs parle-t-on ? de la paire Pere fils composé de Kurt et Wyatt Russel qui, comme indiqué Collisionneur ils feront partie de la série télévisée qu’ils préparent Légendaire et Apple TV développer la mythologie de MonstreVerse et donner encore plus de contexte à l’histoire de Godzilla, Kong et le reste des titans qui ont pris d’assaut le grand écran ces dernières années.

Est-il possible que ce duo personnifie père et fils dans la fiction ? C’est une chance qu’il ne faut pas écarter, mais ce n’est pour l’instant qu’une partie de nos spéculations. Kurt Russel a donné vie à Ego The Living Planet Les Gardiens de la Galaxie Tome 2 avec un excellent casting sous la direction de James Gunn. La filmographie de l’interprète comprend de grands titres tels que The Thing, évasion de New YorkOui Gros problème dans la petite Chine. Il a récemment joué un rôle récurrent dans Rapides et furieux.

De son côté, le fils de Kurt, Wyatt, a fait de même dans la série des Univers cinématographique Marvel, Le faucon et le soldat de l’hiveroù il incarnait John Walker / US Agent qui pourrait rejoindre le casting d’un projet de marque mené par Kevin Feige, Coups de foudrele film qui rassemble un groupe de méchants pour faire le bien dans le meilleur style de Task Force X de Bandes dessinées DC. Les autres crédits de l’acteur incluent suzerain Oui Sous la bannière du ciel de Hulu.

Un binôme intéressant !

L’écrivain de romans graphiques Matt Fraction a créé la série qui n’a pas encore de titre avec un vétéran de Star Trek EntrepriseChris Black. le spectacle de Apple TV sera dirigé par un autre talent qui a récemment prêté ses talents au spectacle merveille WandaVision: le réalisateur Matt Shakman qui a signé pour prendre en charge deux épisodes de ce show qui va étoffer un univers qui a atteint son maximum de succès dans le clash de Godzilla contre Kong.

Les acteurs confirmés incluent Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett et Elisa Lasowski. Cependant, il n’y a pas encore de détails précis sur les personnages qu’ils joueront dans la série, mais vous pouvez parier que l’organisation monarque qui avait tant à voir avec les événements survenus lors des événements de la MonstreVerse apparaîtra à nouveau dans cette émission.

Apple TV et Légendaire Ils n’ont pas encore annoncé de date de première pour la série. MonstreVerse qui viendra au service de pommemais avec le casting déjà prêt à travailler, vous pouvez vous attendre à ce que le tournage de l’émission télévisée qui développe la mythologie de ces créatures puisse commencer fin 2022 ou dans le courant de 2023. Nous garderons un œil sur tout type d’annonce dans ce qui concerne.

