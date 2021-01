1er cas de COVID-19 aux États-Unis signalé il y a un an

Il y a un an aujourd’hui (20 janvier), les responsables ont identifié le premier cas de COVID-19 aux États-Unis.Depuis lors, le pays a recensé plus de 24,2 millions de cas et plus de 400000 personnes sont décédées du virus.

Le premier cas américain connu concernait un homme de 35 ans qui s’était rendu à Wuhan, en Chine, pour rendre visite à sa famille et était retourné dans l’État de Washington le 15 janvier, selon le New England Journal of Medicine. Quatre jours après son retour, il s’est rendu dans une clinique de soins d’urgence du comté de Snohomish avec une toux et ce qui ressemblait à de la fièvre. La clinique et le ministère de la Santé de Washington ont collecté des échantillons et en ont informé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC); le CDC a confirmé qu’il avait le COVID-19 un jour plus tard, le 20 janvier.

Bien qu’il s’agisse du premier cas connu de COVID-19 aux États-Unis, une étude a suggéré que le nouveau coronavirus aurait pu arriver dans le pays dès décembre, a déjà rapporté 45Secondes.fr. Fin avril, les États-Unis avaient atteint 1 million de cas de COVID-19 et le 9 novembre, les États-Unis avaient enregistré 10 millions de cas.

En relation: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

Le premier décès connu lié au COVID-19 aux États-Unis était une femme de 57 ans décédée à la maison dans le comté de Santa Clara en Californie le 6 février 2020, a rapporté 45Secondes.fr.

Le 27 mai, le COVID-19 avait tué 100 000 personnes aux États-Unis. Quatre mois plus tard, le 22 septembre, le nombre de morts atteignait 200 000 personnes. À la mi-décembre, 300000 personnes étaient décédées du virus et en un peu plus d’un mois, 100000 personnes supplémentaires sont décédées, portant le total du pays à plus de 400000 décès liés au COVID-19, selon le tableau de bord Johns Hopkins.

Un an après le premier cas de COVID-19 officiellement signalé, les États-Unis sont confrontés à une montée en flèche du nombre de cas, à un nombre de décès incessant et à un virus en mutation. Les scientifiques ont développé des vaccins en un temps record, mais les autorités nationales et locales ont eu du mal à obtenir ces coups dans les bras, avec seulement environ 15,7 millions de doses enregistrées administrées aux personnes, selon le CDC.

Aujourd’hui (20 janvier) est également le jour où le président élu Joe Biden prendra ses fonctions. Beaucoup espèrent qu’il corrigera la réponse désordonnée des États-Unis au COVID-19. Biden a pour objectif de fournir 100 millions de doses de vaccins COVID-19 à la population américaine au cours de ses 100 premiers jours de fonction, ce que le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dit est possible, selon ..

« La faisabilité de son objectif est absolument claire », a déclaré Fauci sur « Meet the Press » de NBC le 17 janvier. « Il n’y a aucun doute à ce sujet, que cela peut être fait. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.