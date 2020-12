1er animal sauvage aux États-Unis infecté par le SRAS-CoV-2 trouvé dans l’Utah

Un vison sauvage de l’Utah a été testé positif au SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, et il pourrait s’agir du premier « animal sauvage indigène en liberté » avec une infection à coronavirus confirmée, selon le département américain de l’Agriculture (USDA).

Il n’y a aucune preuve que le virus se propager plus loin que celui-ci infecté vison , mais si le SRAS-CoV-2 commence à circuler parmi les animaux sauvages, cela pourrait mettre l’humanité en danger pour l’avenir pandémies , 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les virus détectent souvent des mutations lorsqu’ils sautent entre les espèces animales, et si ce virus devait muter de manière significative, les vaccins COVID-19 pourraient ne pas bien protéger contre la nouvelle version, si elle se propage à l’homme.

La créature infectée a été trouvée près d’une ferme de visons dans l’Utah, qui a signalé coronavirus infections parmi ses animaux, selon un 13 décembre déclaration des laboratoires nationaux des services vétérinaires de l’USDA. Les vétérinaires ont recueilli un échantillon du virus à l’aide d’un écouvillon nasal et ont trouvé que le virus était « indiscernable » des échantillons prélevés sur des visons infectés à la ferme. Cela suggère que le vison sauvage a attrapé l’infection du vison d’élevage, potentiellement par le ruissellement des eaux usées, Vox a rapporté . Le vison d’élevage peut parfois s’échapper dans la nature et propager l’infection de cette manière, a déjà rapporté 45Secondes.fr.

Le service d’inspection de la santé animale et végétale de l’USDA a dépisté d’autres espèces animales pour le virus près des fermes de visons dans l’Utah, le Michigan et le Wisconsin, mais jusqu’à présent, ces tests sont revenus négatifs, selon le communiqué. Seul le vison sauvage infecté a été repéré jusqu’à présent, mais il est possible qu’il en existe d’autres, a déclaré à Vox Stephanie Seifert, chercheuse à la School for Global Animal Health de l’Université de l’État de Washington.

Il est « très peu probable qu’ils aient nettoyé le seul vison sauvage avec le SRAS-CoV-2 », a déclaré Seifert.

S’il est autorisé à se propager sans contrôle chez les animaux sauvages, le coronavirus pourrait évoluer pour infecter un plus large éventail d’espèces qu’il ne le peut actuellement, a déjà rapporté 45Secondes.fr. En outre, les animaux sauvages pourraient potentiellement servir de réservoir pour le virus – une population dans laquelle le pathogène pourrait continuer à se propager et à muter. Le virus pourrait potentiellement sauter de ce réservoir vers l’homme, provoquant de nouvelles vagues d’infection.

« Si c’est le cas [establish a reservoir], alors nous avons un problème à long terme ici, où ce virus a le potentiel d’être avec nous pendant des millénaires », a déclaré Sarah Olson, directrice associée du programme de santé à la Wildlife Conservation Society, à Vox.

