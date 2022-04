1932 : comment la série fera le pont entre 1883 et Yellowstone

Avertissement spoiler : Yellowstone et 1883

Maintenant que Taylor Sheridan Yellowstone préquelle 1883 est arrivé à sa conclusion, le public se demande quelle est la prochaine étape pour la famille Dutton. Sheridan est rapidement devenu l’affiche de Paramount +, ayant actuellement six émissions en développement avec la plate-forme – Le roi Tulsa, Landman, Lionne, Basse Reeves, 6666et 1932. En raison du succès de 1883, de nombreux fans ont réclamé un suivi pour explorer des personnages tels que Thomas (LaMonica Garrett) et Josef (Marc Rissmann), montrant ce qui leur est arrivé après avoir jalonné leurs revendications dans l’Oregon. Malgré la poussée des fans, pour l’instant, il semblerait que 1932 sera la suite de 1883.

1932 suivra cette famille Dutton avec John Dutton I servant de patriarche. Le spectacle placera les Dutton dans une période fascinante de l’histoire américaine, avec la grande dépression et la prohibition qui se profilent. L’émission n’a pas encore commencé à tourner et aucune date de sortie n’a été donnée. Néanmoins, il existe de nombreuses directions. Le plus récent de Sheridan Yellowstone la préquelle peut entrer, donnant au public la réponse à la façon dont le Yellowstone-Dutton Ranch est devenu si puissant.

1932 verra les Dutton faire face aux conséquences de la grande dépression, qui a commencé en 1929 en raison d’un krach boursier massif. Alors que les années 1920 ont vu la prospérité, les années 30 ont vu le contraire. Le bol de poussière était important à cette époque, car des techniques agricoles non durables associées à des fermiers inexpérimentés ont favorisé l’érosion des sols, provoquant des tempêtes de poussière massives et des terres intenables. Alors qu’économiquement, les Duttons peuvent faire face à des difficultés, lorsqu’ils sont associés au bol de poussière, le public peut voir les Duttons se battre pour la vie du ranch.

Le début des années trente a continué d’assister à la montée de la contrebande en raison de la prohibition, un amendement à la constitution interdisant la vente et la fabrication d’alcool. Le contrebandier le plus notoire de l’époque était Al Capone, et bien que les Dutton ne fassent peut-être pas affaire avec lui, un lien avec la contrebande peut aider à expliquer comment John Dutton I a pu maintenir le ranch en vie pendant cette période difficile. La guerre contre les hors-la-loi a atteint son apogée à cette époque, avec des braqueurs de banque tels que John Dillinger et Baby Face Nelson faisant des ravages à travers les États.

Différent de 1883, cette augmentation des gangsters s’est accompagnée d’une augmentation de la force des forces de l’ordre, le FBI leur déclarant essentiellement la guerre. Les Duttons peuvent faire des affaires avec ces hors-la-loi pour rester à flot, mais il y a une chance qu’ils aident le gouvernement à les maîtriser et à les capturer en échange de l’aide du gouvernement. Ce serait quelque peu poétique si l’argent du gouvernement et la contrebande permettaient au ranch Dutton de prospérer.

L’héritage de la famille Dutton





On ne sait pas encore grand-chose sur qui Duttons sera dans 1932. John Dutton I (Audie Rick) était un enfant en 1883, rejoindre sa famille dans le difficile voyage le long de l’Oregon Trail. Cependant, en raison de son âge et de son innocence à l’époque, il n’a pas souffert autant que les autres et n’a pas été témoin de nombreuses horreurs de la piste. Grâce à un flashback dans la saison quatre de YellowstoneJames Dutton (Tim McGraw), le rôle principal dans 1883, est tué après avoir affronté des voleurs de chevaux, saignant apparemment d’une blessure par balle. John Dutton I est encore un enfant à ce stade, donc cette perte peut le durcir et le forcer à assumer le rôle de patriarche à un âge beaucoup plus jeune.

John Dutton J’ai aussi eu un frère vu dans les flashbacks de la saison quatre. S’il est toujours en vie, il est susceptible de jouer un rôle aux côtés de son frère en tant que l’un des chefs de ranch. John Dutton II (Dabney Coleman), le père de John Dutton III de Kevin Costner en Yellowstonesera en 1932. Né en 1910, Dutton II aurait vingt-deux ans, et on peut dire qu’il jouera un rôle important dans la protection du ranch. Peut-être servira-t-il d’image miroir du rôle militant de Kayce Dutton (Luke Grimes) dans Yellowstone.

Une question qui persiste peut-être dans l’esprit des fans est : quand la marque a-t-elle commencé ? Dans Yellowstone, John Dutton a d’anciens condamnés de la marque Rip Wheeler (Cole Hauser) comme marque de leur loyauté absolue envers le ranch. Ces condamnés sont au courant de certaines connaissances et sont obligés de participer à toutes les activités illégales demandées par Dutton, y compris le meurtre. Tous ceux qui portent la marque ne sont pas des condamnés, car quiconque en sait trop est obligé de rejoindre le club, un club dans lequel la seule issue est la mort. James Dutton n’était pas aussi particulièrement impitoyable et froid que John Dutton III. Sur la base des flashbacks de son temps à s’occuper du ranch, la marque n’a probablement pas été établie avant l’époque de John Dutton I ou II. 1932 peut enfin montrer comment la marque a commencé et dans quelles circonstances.





La faille avec Broken Rock





Au bout du 1883, James Dutton part à la recherche d’un endroit où amener sa fille mourante Elsa (Isabel May). L’endroit qu’il trouve est celui où les Dutton s’installeront. James et Elsa rencontrent un membre de la tribu nommé Spotted Eagle (Caesar Ramirez), qui s’occupe d’Elsa et confirme à James qu’il n’y a rien à faire contre son infection. Spotted Eagle indique à James un terrain qui servira de maison à sa famille, à condition que James continue de laisser son peuple chasser dans la vallée. Le terrain s’avère être ce qui sera le ranch de Yellowstone, et il est probable que Spotted Eagle soit de Broken Rock. Spotted Eagle dit à James qu’ils viendront un jour leur reprendre la terre, correspondant aux ambitions du président de la tribu de Broken Rock, Thomas Rainwater (Gil Birmingham) dans Yellowstone.

Sur la base de la préfiguration et de l’emplacement de la tribu de Spotted Eagle, il est prudent de supposer que James parlait aux descendants de Broken Rock. James a fait la paix avec Spotted Eagle, mais en Yellowstone, la réserve est de fermes ennemis de la famille Dutton et n’est pas autorisée à chasser sur ses terres. 1932 peut donner un aperçu de la façon dont le fossé s’est creusé entre Broken Rock et les Duttons, montrant comment ces amis sont devenus des ennemis.

Le Yellowstone L’univers s’agrandit d’année en année alors que le bourreau de travail qu’est Taylor Sheridan semble ne faire aucune pause dans la production de contenu pour Paramount +. 1932 comblera le fossé entre Yellowstone et 1883, montrant comment la marque a commencé, comment Broken Rock est devenu des ennemis, comment les Dutton sont devenus une puissance économique et comment la dépression a affecté les Dutton et les régions environnantes du Montana. À cette époque de l’histoire américaine, le succès et l’expansion étaient souvent pavés de sang, et le public pouvait voir l’anti-héros le plus surprenant du Yellowstone série avec John Dutton I dans 1932.





