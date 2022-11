1923 Images révèlent le premier regard sur Harrison Ford et Helen Mirren dans Yellowstone Prequel

Le premier regard sur 1923 a été révélé. Remontant un siècle en arrière, la série met en vedette Harrison Ford et Hélène Mirren alors qu’ils explorent un chapitre incalculable de l’histoire du Yellowstone Dutton Ranch. La série vient de Taylor Sheridan et suit le spin-off de la série limitée 1883qui a été publié avec un grand succès sur Paramount + l’année dernière.





1923comme le titre l’indique, fait un bond en avant dans le temps d’environ 40 ans depuis les événements de 1883. La famille Dutton est maintenant dirigée par Jacob Dutton (Ford), frère de James Dutton de Tim McGraw, et sa femme, Cara (Mirren). Ford et Mirren ont également partagé quelques détails sur leurs personnages dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, qui a publié quelques premières images de la série à venir.

« C’est le dos argenté », dit Ford à propos de Jacob. « Il est responsable de cette branche de la famille. Ce sont deux personnes qui ont un lien très fort l’une avec l’autre et qui font face à des circonstances vraiment compliquées.

Mirren a ajouté à propos de Cara : « Vous avez besoin de quelqu’un qui est capable de prendre des décisions et, espérons-le, de prendre les bonnes décisions, mais au moins de prendre une décision et de l’accepter, en d’autres termes, un leader. C’est ce qui les a propulsés dans cette position de diriger le ranch, diriger la famille, être la cheville ouvrière autour de laquelle, à ce moment précis, la famille tourne.

Cara a également un accent irlandais, et c’était un choix fait par Mirren pour ajouter de la profondeur à son personnage. Elle imagine Cara comme une immigrante et a estimé qu’il était important de représenter le personnage de cette façon plutôt que de lui donner un accent américain moderne typique.

« La grande immigration irlandaise en Amérique, à cause de la famine de la pomme de terre, s’est produite à la fin du 19e siècle », a déclaré Mirren. « Cela fonctionne parfaitement chronologiquement pour Cara. Elle est maintenant dans la fin de la soixantaine, nous imaginons. Elle serait donc venue, je pense, en tant que jeune femme d’Irlande. Je pense que c’est l’un des éléments extraordinaires de l’Amérique. Les gens qui sont arrivés , et arrivent toujours, sont des gens avec une énorme résilience et un énorme courage et indépendance.

Yellowstone continue de se développer

1923 reprend avec Jacob et Cara Dutton ayant été établis en tant que leaders de la famille pendant un bon moment. Avec Ford et Mirren, la série met également en vedette James Badge Dale dans le rôle de John Dutton Sr., Marley Shelton dans le rôle de sa femme Emma et Darren Mann dans le rôle de leur fils Jack. Michelle Randolph, Brian Geraghty, Jerome Flynn et Aminah Nieves jouent également.

1923 sera présenté en première le samedi 18 décembre sur Paramount +. Yellowstone reviendra pour la première fois avec la première de sa cinquième saison sur Paramount Network le dimanche 13 novembre. Une autre série dérivée, 6666sera présenté en première sur Paramount Network en 2023 après avoir été initialement prévu pour une version Paramount +.