1899 : Teaser trailer publié pour la nouvelle série Dark-makers

la Semaine Geek par Netflix vient de commencer, les nouvelles bandes-annonces sortent déjà. Entre autres choses, le Bande-annonce de la nouvelle série 1899, ce qui vous laisse un peu perplexe même après le deuxième visionnage. La raison à cela ? La série est de la Créateurs de l’obscurité produit.

1899 – Plein d’action et pas un nouveau Dark !

C’est quoi grosso modo ? « 1899 » tourne autour d’un navire avec des migrants européens qui sont autour de la Voyagez à New York au tournant du XXe siècle. Pendant le voyage, ils rencontrent un autre navire. Mais quand ils regardent de plus près, les choses se devinent hors de contrôle d’une manière intangible.

Dans la bande-annonce sont sortis de leur contexte, scènes étranges pour voir lequel devrait faire battre plus vite le cœur de tous les fans de « Dark ». Toutes ces bizarreries au milieu de la mer devraient encore une fois créer une ambiance bien particulière.

Dirigé par les créateurs de Dark Jantje Friese et Baran bo Odar Il n’est pas étonnant que même la bande-annonce de « 1899 » soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Contrairement à « Dark », cette série est censée être beaucoup plus bourrée d’action avec beaucoup de violence, de bagarres et de cris.

UN date de sortie n’existe pas pour le moment, la bande-annonce nous dit seulement « Bientôt disponible ». Cependant, cela laisse espérer que la série commencera cette année.

1899 utilise les nouvelles technologies et ose expérimenter

Les producteurs et les showrunners ont travaillé en étroite collaboration avec Netflix sur 1899, et ont été autorisés à le faire essayer de nouvelles technologies.

La vidéo des coulisses montre les écrans géants dans un studio encore plus grand, qui agir comme arrière-plan. Cela facilite grandement la tâche de l’équipe changer de lieu sans avoir à se déplacer.

Bien sûr, une nouvelle façon de filmer est également incluse défis et frustrations connecté pour l’équipe de tournage. Néanmoins, Friese et bo Odar sont de bonne humeur et attendons avec impatience la réaction du public.