1899, série Netflix des créateurs de Dark : intrigue, bande-annonce et avant-première

Les créateurs de »Sombre », la populaire série de science-fiction de Netflix, Baran bo Odar Oui Jantje Friese Ils viennent de revenir avec un autre thriller psychologique en exclusivité sur le service de streaming. L’histoire de mystère et d’horreur intitulée »1899 », se déroule en mer alors qu’un groupe d’immigrants européens plein d’espoir se rend aux États-Unis à la recherche d’une vie meilleure pour eux-mêmes.

Lorsque son navire, nommé Kerberos, rencontre un autre navire de migrants en route vers New York depuis Londres, son voyage de rêve se transforme rapidement en cauchemar. Même s’ils viennent tous d’horizons différents, comme l’affirme un passager dans la caravane, ils « fuient tous quelque chose ».

Les créateurs se sont inspirés pour la série de la crise migratoire européenne, où de grands volumes de migrants déplacés espéraient chercher la sécurité des conflits dans leurs régions d’origine par la migration. « Nous avons senti qu’avec les dernières années d’une Europe en déclin, nous voulions donner un contrepoint au Brexit et au nationalisme en hausse dans différents pays, pour revenir à cette idée de l’Europe et des Européens travaillant et créant ensemble », dit Friese.

Comme « Dark », les créateurs ont également voulu conserver le même air suspensif que leur série à succès de voyage dans le temps, assurant aux fans que leur travail sur « 1899 » sera tout aussi étrange, sauvage et farfelu. . Selon les téléspectateurs, Friese dit qu’elle et Odar prévoient de faire de la série une émission multi-saisons.

Distribution de 1899

»1899 » mettra en vedette une distribution internationale, dont Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Anton Lesser, Rosalie Craig, Gabby Wong, Alexandre Willaume, Mathilde Ollivier, Isabella Wei et Lucas Lynggaard Tonnesen. . Les créateurs de la série ont demandé que chaque acteur multilingue parle dans sa langue maternelle, étant l’une des productions avec une grande variété de langues dans sa distribution.

« Être fidèle aux cultures et aux langues était vraiment important, nous n’avons jamais voulu avoir des personnages de différents pays, mais ils parlent tous anglais », a déclaré Friese. « Nous voulions explorer ce cœur de l’Europe, où tout le monde vient d’ailleurs et parle une langue différente, et la langue définit une grande partie de votre culture et de votre comportement. »

La série »1899 » sera disponible sur Netflix plus tard cette année.