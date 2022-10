1899, série des créateurs de Dark : de quoi s’agit-il, date de sortie et casting

Des créateurs de la série de science-fiction bizarre et déroutante » Dark » vient »1899 », le deuxième projet de Baran bo Odar Oui Jantje Friese pour plate-forme Netflixqui s’annonce tout aussi complexe et impressionnant que le premier programme.

Alors que « Dark » se concentrait beaucoup plus sur le voyage dans le temps, « 1899 » se concentrera sur le mystère en ayant dans son casting différents acteurs qui parlent un grand nombre de langues européennes à partir du polonais, du français, de l’espagnol et de l’allemand. La série disposera de certaines des technologies les plus modernes pour créer des effets visuels incroyables, notamment un moteur de jeu qui sera utilisé pour créer des éléments virtuels.

De quoi parle 1899 ?

La nouvelle série Netflix suit un groupe d’immigrants aux histoires différentes lors d’un voyage baro de l’Europe à New York à la recherche de nouvelles opportunités. L’histoire se déroule en 1899, juste avant le tournant du siècle, bien que les passagers soient optimistes quant à leur voyage, tout change lorsqu’ils trouvent un autre navire d’immigrants au milieu de l’océan. Ce qui semblait être un voyage paisible vers la terre promise se transforme en un horrible cauchemar aux proportions considérables.

A quand la première de 1899 ?

»1899 » arrivera en exclusivité sur la plateforme Netflix le 17 novembre. Les deux premiers épisodes de la série ont été présentés en première au Festival international du film de Toronto en septembre dernier. La série aura un total de 8 chapitres qui durent 60 minutes chacun.

Distribution de 1899

Présentant un mélange varié de langues, »1899 » présentera des performances de grands noms, à commencer par Emilie Beecham qui jouera le rôle de Maura Franklin. Les fans de »Dark » s’en souviendront Andreas Pietschmann, qui a joué la version adulte de Jonas. Dans cette nouvelle série il aura le rôle d’Eyk Larsen.

Les autres acteurs du casting incluent Aneurin Barnard, Miguel Bernardeau, Lucas Lynggaard Tonnesen, Mathilde Ollivier, Rosalie Craig, Maciej Musial, Jonas Bloquet, Gabby Wong, Fflyn Edwards, Yann Gael, José Pimentao, Martin Greis-Rosenthal, Anton Lesser, Maria Erwolter et Isabelle Wei. Chaque acteur parlera avec sa langue maternelle.