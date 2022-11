1899 : les clins d’œil de la série à Lost

Netflix

La production Netflix a créé la première saison composée de huit épisodes le 17 novembre.

©Netflix1899.

Même si cela vient des créateurs de Sombre, Baran Bo Odar et Jantje Frieseet beaucoup s’attendent à ce qu’il ait des similitudes avec cette production de NetflixLa vérité c’est que 1899 il s’éloigne un peu de cette histoire et se rapproche d’autres histoires. De quoi pouvons-nous parler ? Des histoires comme matrice bien sûr, perdu. Par rapport à ce dernier, les huit épisodes qui composent le premier volet du show, il y avait plusieurs références.

Dans une interview publiée sur le site d’information de Netflix, Baran Bo Odar Il ne lui a pas fallu longtemps pour mentionner perdu. « Nous ne jouons pas à des jeux avec le public et ne les traitons pas comme des imbéciles et des idiots. Tout le contraire. Voici tous ces indices, qui s’en apercevra à quel moment ? Certains dans l’épisode 1 comprendront qu’il s’agit d’une simulation. D’autres prendront plus de temps parce qu’ils penseront peut-être qu’il s’agit du Triangle des Bermudes ou autre. C’est ça qui est amusant. C’est pourquoi nous apprécions perdu Et nous nous sommes perdus dans cette mythologie, recherchant tout sur ces chiffres et essayant de comprendre «ce que cela signifie».compté.

Nous pouvons parler de la façon dont certains personnages apparaissent dans les couloirs, presque comme s’il s’agissait d’une séquence d’horreur, puis ils disparaissent au coin de la rue. De la même manière que dans perdu arrivé avec les gens qui sont apparus sur l’île, en 1899 Ces visions servaient aux protagonistes à se rendre à un certain endroit ou à découvrir quelque chose qu’ils n’avaient pas pu voir jusque-là.

Sans parler des symboles, qui pourraient bien être comparés à tout ce qui tournait autour l’initiative du dharma, ainsi que la signification mystérieuse des chiffres 4, 8, 15, 16, 23 et 42. Mais aussi comment ils sont utilisés pour communiquer quelque chose ; tandis que dans perdu nous avons vu que les chiffres étaient ce qui permettait Desmond arrêter l’implosion de l’île, dans ce cas les triangles que l’on voit partout cachent aussi un vocabulaire qui sert à envoyer des messages.

+Où sont les protagonistes de 1899 ?

A la fin de la première saison de 1899 nous avons vu que, comme cela se passe dans matriceTout n’était qu’une simulation. Ainsi, nous avons découvert qu’ils étaient en réalité connectés à une machine qui flottait dans l’espace mais dont nous ne savons pas où elle va ni qui la commande. Nous savons seulement que quelqu’un apparaît qui parle à Maura et qu’on ne sait pas s’il s’agit d’une intelligence artificielle, de son frère ou d’un personnage inconnu. La simulation les confronte à leurs erreurs, mais où vont-ils ? C’est la grande question que le prochain épisode devra résoudre. Pour qui écrit, ils sont peut-être à la recherche d’une nouvelle planète à coloniser avant la destruction de la Terre. Qu’est-ce que tu penses?

