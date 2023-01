1899 : La vraie raison pour laquelle Netflix l’a annulé après une saison

Netflix

La nouvelle a surpris tous les fans de 1899: la série a été annulée par Netflix. Savoir pourquoi. Le plagiat a-t-il quelque chose à voir avec cela ?

©Netflix1899 a été annulé par Netflix.

Plusieurs fois, il arrive que Netflix engagement envers des séries qui plus tard ne finissent pas par fonctionner, mais sans aucun doute, 1899 ce n’était pas le cas. La fiction, née de les mêmes créateurs de Foncé, Ce fut une fureur complète sur la plateforme, mais son annulation vient d’être annoncée. C’est-à-dire, Il n’y aura pas de deuxième, encore moins de troisième saison. Ce sont les showrunners qui ont confirmé cette nouvelle qui a déjà attristé tous les fans.

Il y a quelques heures à peine, ils ont confirmé que 1899 a été annulé par Netflix. Et, malgré le fait que les showrunners ont rapporté qu’ils avaient déjà prévu de créer trois saisons, cela n’arrivera pas. Ou, du moins, ce ne sera pas chez le géant du streaming. C’est à travers une déclaration qu’ils ont précisé que Kerberos n’atteindra pas la fin de son voyage. Bien sûr, il convient de noter que ce n’était pas dû à un problème d’audience.

Eh bien, depuis sa création, même si a été éclipsée par la sortie de Merlin, 1899 attiré un grand nombre de téléspectateurs. En fait, au cours de ses cinq premières semaines totalisé 257,16 millions d’heures de lecture. A tel point qu’avec ce numéro, tous les fans du strip imaginaient un renouveau sans hésitation. En effet, il s’agit de l’une des productions Netflix les plus réussies à ce jour.

Cependant, tout semble indiquer que son coût pour la plateforme a conduit à son annulation. Tu dois t’en souvenir 1899 C’est une des séries qui a demandé le plus de budget car c’est une fiction d’époque, ce qui est très coûteux dans l’industrie. Et, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi le fait que l’ensemble est l’un des plus chers et des plus grands non seulement pour le géant du streaming, mais aussi en Europe.

« A grand regret nous devons vous dire que 1899 ne sera pas renouvelé”. Bien que les raisons initiales n’étaient pas connues, tout indique qu’il s’agissait d’une décision entièrement prise par Netflix. « Nous aurions adoré terminer cet incroyable voyage avec une deuxième et une troisième saison comme nous l’avons fait avec ‘Dark’. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. C’est la vie. Nous savons que cela décevra des millions de fans. Mais nous tenons à vous remercier du fond du cœur de faire partie de cette merveilleuse aventure. On les aime. Ne l’oublie jamais« , ont-ils déclaré dans le communiqué.

En tout cas, l’espoir n’est jamais perdu et de nombreux fans ont déjà lancé une pétition pour qu’une autre plateforme reprenne les droits. Cependant, la vérité est que cela reste à voir puisque Netflix devrait les abandonner. Mais, la vérité est que les téléspectateurs cherchent déjà un moyen de rencontrer à nouveau cette histoire.

