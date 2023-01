1899 : la série est annulée par Netflix après une seule saison

la plateforme de streaming Netflix vient d’annuler la nouvelle série des créateurs de »Foncé » intitulé »1899 ». Baran Bo Odar a annoncé la nouvelle via son Instagram, annonçant que l’émission n’aurait pas de deuxième saison.

Le co-créateur, qui a réalisé la série avec son partenaire, Jantje Friese, a exprimé sa démotivation de ne pas pouvoir donner une belle fin à la série, similaire à ce qui s’est passé avec »Dark ». « Nous aurions adoré terminer cet incroyable voyage avec une deuxième et une troisième saison comme nous l’avons fait avec ‘Dark’. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Ainsi va la vie », peut-on lire dans une image publiée.

Tous deux ont également reconnu que « 1899 » ne répondait pas aux attentes des fans, mais prévoyaient toujours d’améliorer le récit dans les saisons à venir. « Nous savons que cela va décevoir des millions de fans », a poursuivi Odar. « Nous voulons vous remercier du fond du cœur de faire partie de cette merveilleuse aventure. »

» 1899 » a été créée sur Netflix en novembre dernier, étant une histoire d’horreur se déroulant à l’époque victorienne où un groupe est monté à bord du Kerberos, un navire à passagers à vapeur condamné hors du Royaume-Uni à destination de New York. La série avait Emilie Beecham Oui Andreas Pietschmann en tant que protagonistes, en plus d’un casting plein d’acteurs de différentes langues et nationalités.

La première saison avait un total de 8 épisodes, se terminant par une révélation pleine de suspense qui serait probablement résolue dans les saisons futures, bien que maintenant » 1899 » n’aura qu’une seule saison, car Odar lui-même a déclaré qu’il ne prévoyait même pas de continuer en dehors de Netflix.

Bien qu’aucune raison n’ait été spécifiée pour l’annulation de la série par Netflix, elle était clairement trop chère à produire. En fait, le budget de »1899 » était d’environ 55 millions de dollars, ce qui en fait la série télévisée allemande la plus chère jamais réalisée. Avec cela, la série devait avoir une performance impressionnante, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.

»1899 » a sa première et unique saison disponible sur Netflix.