« 1899 »: explication du vrai Prométhée

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La première saison de « 1899 » a laissé beaucoup de questions chez les fans de la série netflix créé par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de la série allemande à succès « Dark », mais sans aucun doute la tournure finale représente le principal mystère de la fiction.

Luego de encontrarse con el Prometheus en su camino a Nueva York y rescatar a un único sobreviviente, el pequeño Elliot, los pasajeros y tripulantes del Kerberos deben lidiar con sucesos extraños y luchar por su supervivencia sin imaginar que están en un circuito de simulación de ocho jours.

Ce qui entoure les protagonistes de « 1899 » et leurs histoires ne sont pas réelles, ce ne sont que des codes, puisqu’ils sont en fait sur un vaisseau spatial en octobre 2099. C’est du moins ce que découvre Maura lorsque, grâce à Daniel et Elliot, elle parvient à échapper à la simulation. Mais Qu’est-ce que tout cela veut dire?

QUE SIGNIFIE LE PROJET PROMETHEUS DANS « 1899 » ?

Prometheus n’est pas seulement le nom du premier vaisseau de la simulation, c’est aussi le nom du vaisseau spatial où Maura se réveille et le projet qu’elle a apparemment créé avec son mari Daniel et commandé à son frère Ciaran.

Comme on le voit sur l’écran du moniteur du navire, le projet a pour mission de survivre, il compte 1423 passagers et 550 membres d’équipage. Mais quel est le but de Ciaran avec cette expérience ? Qu’avez-vous découvert jusqu’à présent ? Pourquoi ne voulait-elle pas que sa sœur revienne à la réalité ?

Est-il possible que le vaisseau spatial ne soit qu’un autre niveau de la simulation ? Pour l’instant, la seule chose sûre, c’est qu’ils ne sont pas dans 1899car la technologie qu’ils utilisent suggère qu’il est vraiment 2099 ou même de nombreuses années dans le futur.

Le mythe de Prométhée

Concernant la signification du nom du vaisseau, du vaisseau spatial et du projet, Screen Rant fait une comparaison avec le mythe de Prométhée. Dans la mythologie grecque, Prométhée est le Titan amical des mortels, connu principalement pour avoir défié les dieux, volé le feu à Zeus et l’avoir remis à l’humanité.

Comme punition, Prométhée a été attaché à un rocher et un aigle a dévoré son foie. Étant immortel, son foie repoussait chaque nuit, et l’aigle le mangeait à nouveau chaque jour, jusqu’à ce qu’Héraclès apparaisse et tue l’aigle.

Le milieu susmentionné indique que l’histoire de prometheus est synonyme de boucles sans fintandis que Ciaran représente Zeus puisqu’il est en charge de la chaîne de simulation et Daniel pourrait être Héraclès, puisqu’il a libéré Maura des souffrances éternelles à la fin de la série netflix.