« 1899 » : ce que signifient les noms des navires, Prometheus et Kerberos

Tout comme dans « Dark », chaque détail et élément de « 1899″ a une signification significative pour l’histoire de la série netflix créé par Jantje Friese et Baran bo Odar. Tel est le cas de coléoptère vert Oui le symbole du triangle inversé apparaissant à divers moments de la première saison.

Mais ce n’est pas la seule chose qui a une signification particulière dans le drame d’horreur et de mystère d’époque qui, depuis sa première, le 17 novembre 2022, s’est positionné dans le Top 10 des productions Netflix les plus populaires. Prometheus et Kerberos, les noms des navires cachent aussi quelques secrets.

« 1899″ suit un groupe d’immigrants européens qui voyagent de Londres sur un bateau à vapeur appelé le Kerberos pour commencer une nouvelle vie à New York.. Cependant, leurs plans sont menacés lorsqu’ils reçoivent une demande d’aide du Prometheus, un navire porté disparu en mer depuis des mois.

Le capitaine Eyk Larsen ordonne de changer de cap dans l’espoir de secourir les survivants, mais il ne trouve qu’un garçon qui ne dit pas un mot et porte une petite pyramide noire. A partir de ce moment, une énigme complexe commence à se dévoiler pour ses passagers désorientés.

Maura Franklin, comme d’autres passagers du Cerberus, a reçu une étrange lettre avant de monter à bord du navire en « 1899 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIENT LES NOMS DES NAVIRES « 1899 » ?

QUE SIGNIFIE LE NOM PROMETHEUS ?

Prometheus n’est pas seulement le nom du premier navire de « 1899″, c’est aussi le nom du vaisseau spatial où Maura se réveille à la fin de la première saison et du projet qu’elle a développé avec son mari et laissé en charge de son frère Ciaran. Mais qu’est-ce que ça veut dire?

Dans la mythologie grecque, Prométhée est le Titan amical des mortels, connu principalement pour avoir défié les dieux, volé le feu à Zeus et l’avoir remis à l’humanité. Comme punition, Il a été condamné à rester attaché à un rocher et à se faire dévorer le foie par un aigle pour toujours.

Chaque nuit, le foie de Prométhée repoussait chaque nuit, et la nuit l’aigle le mangeait à nouveau. Après un certain temps, Héraclès est apparu, a tué l’animal et a libéré Prométhée de son châtiment éternel.

La torture de Prométhée était une boucle sans fin, tout comme l’histoire des protagonistes de « 1899″. Pendant ce temps, Ciaran, qui est en charge de la simulation, pourrait représenter Zeus, et Daniel pourrait être Heracles, puisqu’il a libéré Maura.

Maura et le reste des passagers de Cerberus sont coincés dans une boucle dans « 1899 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LE NOM KERBEROS ?

Dans la mythologie grecque, Kerberos ou Cerbero était le chien du dieu Hadès qui se caractérisait par ses trois têtes, appelées Veltesta (tête gauche), Tretesta (tête centrale) et Drittesta (tête droite). Quoique selon Hésiode, tu avais cinquante têtes et un serpent pour queue.

Kerberos gardait les portes des enfers et s’assurait que les morts ne partaient pas et que les vivants entraient. Si vous recherchez une similitude avec la série « 1899 », Cerberus n’autorise pas non plus ses passagers et son équipage à quitter le navire, du moins pas vivants..