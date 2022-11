1899 : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

netflix créé 1899 il y a quelques jours à peine et c’est déjà un succès, tant de gens veulent savoir s’il y aura une deuxième saison. C’est la vérité.

©Netflix1899 est déjà sur Netflix

Le 17 novembre, il y a tout juste deux jours, Netflix a publié le tant attendu 1899. La série, créée par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de Sombre, était l’un des plus attendus de l’année et est enfin arrivé sur la plateforme. Et avec des critiques élogieuses de la part des critiques, le drame d’horreur mystérieux de la nouvelle période a déjà captivé des milliers de personnes à travers le monde. C’est pourquoi beaucoup se demandent déjà s’il y aura une deuxième saison.

La vérité c’est que 1899 Il a été laissé avec une fin qui a la possibilité de suivre un nouveau chemin. La fiction raconte l’histoire d’un groupe d’immigrants européens qui quittent Londres sur un navire appelé Kerberos pour commencer une nouvelle vie à New York. Mais, lorsqu’ils reçoivent un appel de détresse d’un navire qui avait disparu depuis des mois, tout change et leur voyage vers de nouveaux départs commence à être un cauchemar.

Cependant, c’est la fin qui a laissé les téléspectateurs de 1899 en vouloir plus car il reste encore beaucoup de mystères à résoudre. Eh bien, le mystère principal n’a pas encore été résolu après la révélation de Maura et la modification inattendue que Daniel a apportée. A tel point que la première édition a laissé plus de questions que de réponses. En tout cas, pour le moment on ne sait pas s’il y aura une deuxième saison.

Il convient de noter que le soi-disant « successeur de Sombre” Il est sorti il ​​y a moins d’une semaine. Et bien que Jantje Friese ait avoué lors d’une interview avec Date limite qu’ils pouvaient faire plusieurs saisons, Netflix n’a pas encore évalué la réponse des téléspectateurs. La vérité est que la plate-forme prend quelques semaines pour voir s’il est effectivement idéal de faire un nouvel investissement dans chaque série qu’elle présente en première.

Cependant, si le renouvellement se produit et compte tenu du fait que la première partie a mis six mois à tourner et un an de plus pour la première, il est probable que la deuxième édition n’arrivera qu’en 2024. Quelque chose qui, sans aucun doute, fera attendre les fans longtemps. , mais cela les calmera sachant que les huit épisodes initiaux ne sont pas les seuls.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂