1883 : Taylor Sheridan discute de l’avenir des Duttons et de la vie au ranch

celle de Taylor Sheridan Yellowstone a fasciné le monde avec l’histoire des Duttons, il n’est donc pas surprenant que la préquelle, 1883, avec un casting de stars de l’ouest, dont Sam Elliott et les stars de la musique country Tim McGraw et Faith Hill, aurait un public instantané impatient de se plonger dans l’histoire de l’héritage diabolique de la famille Dutton. Sheridan a créé un monde pétillant de drame familial, mariant les valeurs morales du passé avec le monde des affaires impitoyable du présent. Si créer un monde sur papier est une chose, Sheridan a également acheté le célèbre 6666 Ranch au Texas pour filmer son monde.

Sheridan s’est assis avec Deadline pour discuter de sa nouvelle entreprise au sein d’une entreprise et de sa nouvelle vie avec sa famille de télévision sur la chaîne. Après avoir acheté le 6666 Ranch pour 347,7 millions de dollars en juin, il est devenu le port d’attache, ainsi que le lieu de tournage de la préquelle. Les acteurs et l’équipe se sont immergés dans le Far West sur le ranch de 266 255 acres. Entre les tournages, Sheridan assume les fonctions de président du ranch de bétail et de chevaux.

Il n’est pas étranger au monde. Commençant sa vie dans un ranch, avant que ses parents ne divorcent, il dit : « Ce ranch sur lequel j’ai grandi était une victime du divorce et un événement traumatisant pour adultes qui s’est avéré être une bonne victime parce que s’ils ne l’avaient pas vendu, j’aurais ne suis jamais parti et je serais le shérif adjoint le plus divertissant du comté de Bosque.

Le synopsis de1883 nous dit qu’il suit la famille Dutton alors qu’elle se lance dans un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. Nous pouvons nous attendre à ce que l’histoire soit racontée dans le style peu orthodoxe de Sheridan, comme il l’explique, il ne sait pas comment faire autrement. « Je ne sais pas comment faire une émission de télévision », explique Sheridan. « Je n’en ai aucune idée et je ne me soucie pas vraiment d’apprendre. Je ne fais pas de budgétisation par schémas, ni n’écris de pauses dans les choses. J’écris des films de 10 heures et je vais les tourner. Je n’ai pas de salle des écrivains, je les ai tous écrits moi-même. Ce n’est pas par manque d’efforts, j’ai essayé trois fois.







« Peut-être que cela vient d’un peu d’ignorance parce que je n’ai jamais été dans une salle d’écrivain, mais il y a certains tropes et structures sur lesquels les émissions de télévision se sont appuyées pendant très, très longtemps », a-t-il déclaré. « Certains boutons et histoires A et histoires B que vous pouvez les déposer dans n’importe quelle émission, je ne le fais pas. Donc, pour quelqu’un qui est un écrivain expérimenté pour essayer de comprendre cet étrange courant d’écriture de conscience que je fais, cela n’a pas beaucoup de sens pour eux. Je ne fais pas de contours. Je viens de m’asseoir et d’écrire tous les épisodes avant de commencer le tournage. De cette façon, tout le monde sait ce que nous faisons, jusqu’au bout.

Avec un seul cuisinier en cuisine, cela permet véritablement au créateur de présenter sa vision. La série originale met en vedette la légende du nominé aux Oscars Sam Elliott, le lauréat du Grammy Award Tim McGraw, le lauréat du Grammy Award Faith Hill, le lauréat de l’Oscar Billy Bob Thornton, Isabel May, LaMonica Garrett et Tom Hanks. 1883 créé hier soir. Qu’as-tu pensé? Pour plus d’informations sur Dutton, assurez-vous de vous connecter et d’écouter le podcast Yellowstone.





