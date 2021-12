1883 établit le record de Paramount+ Premiere avec 4,9 millions de téléspectateurs

Ce n’est pas une surprise pour les fans de la série nominée aux Emmy Yellowstone que la série prequel très attendue 1883 aurait des gens plantés devant la télévision pour explorer davantage la saga de Yellowstonefamille dynamique. Que les fans se soient connectés en masse, est un euphémisme. Y compris le décompte de Paramount +, CMT et les rediffusions de la première de la série, 1883 a attiré 6,4 millions de téléspectateurs qui mordaient à fond pour l’aventure de la formation en chariot. Si vous n’avez pas été présenté, voici la bande-annonce d’un abécédaire.

Créé par Taylor Sheridan, nominé aux Oscars, 1883 met en vedette la légende du nominé aux Oscars Sam Elliott, le lauréat des Grammy Awards Tim McGraw, la lauréate des Grammy Awards Faith Hill, le lauréat des Oscars Billy Bob Thornton, Isabel May et LaMonica Garrett. Paramount Network a présenté la nouvelle série dimanche dernier, après un nouvel épisode de Yellowstone. Paramount a réussi à diffuser la nouvelle série de Sheridan, Le maire de Kingstown, de la même manière.

Suite à un épisode de Yellowstone, placé la création Sheridan, Le maire de Kingstown, en tant que la nouvelle série originale la plus regardée au cours des 30 premiers jours, plaçant1883 comme leur programme le mieux classé, suivi de maire de Kingstown. Maire de Kingstown concerne la famille McLusky – des courtiers en pouvoir à Kingstown, dans le Michigan, où le secteur de l’incarcération est la seule industrie florissante, abordant les thèmes du racisme systémique, de la corruption et des inégalités. La série met en vedette Jeremy Renner, Dianne Wiest, Emma Laird, Derek Webster, Taylor Handley, Hugh Dillon, Pha’rez Lass, Tobi Bamtefa, Kyle Chandler, Aidan Gillen et Hamish Allan-Headley. Il a été créé le 14 novembre. Sheridan connaît ses drames familiaux compliqués.







Tanya Giles, directrice de la programmation de Viacom Streaming, a commenté la chute à venir mémorable pour Viacom : « Maire de Kingstown et 1883 sont des exemples parfaits des types de drames de prestige que nous nous efforçons d’apporter à Paramount+. Taylor Sheridan est un talent exceptionnel et nous sommes ravis d’élargir son portefeuille de séries au sein de la famille ViacomCBS. Avec l’événement spécial de diffusion simultanée des deux séries sur Paramount Network, nous exploiterons davantage l’échelle et la portée de ViacomCBS pour amener le public à Paramount +. »

1883 suit la famille Dutton alors qu’elle se lance dans un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. C’est un récit austère de l’expansion occidentale et une étude intense d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique – le Montana. « Les résultats de 1883Les débuts de sont vraiment phénoménaux », a déclaré Tanya Giles, directrice de la programmation, ViacomCBS Streaming, dans un communiqué ce matin. « Les numéros de streaming du jour 1, couplés aux résultats de l’effort d’échantillonnage linéaire et à la réponse sociale de notre public montrent l’énorme promesse de cette série. »

« Le succès de Taylor Sheridan 1883 est une autre preuve de notre modèle unique pour tirer parti de nos plates-formes linéaires et franchiser nos plus gros succès pour booster Paramount+ », a déclaré Chris McCarthy, président et chef de la direction de ViacomCBS Media Networks. Produit par MTV Entertainment Studios et 101 Studios, 1883 est produit par Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle et Bob Yari. Regardez le deuxième épisode de 1883 le 26 décembre sur Paramount+.





